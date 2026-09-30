Ακριβώς πριν από τέσσερα χρόνια το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια άνοιγε τις πύλες του και σύντομα θα γιορτάσει τα 100 παιχνίδια σε ένα υπέρλαμπρο ματς κόντρα στη «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης.

Μια προσμονή δύο δεκαετιών, για την ακρίβεια 19 ετών, πήρε τέλος πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια. Η ΑΕΚ που είχε δει το σπίτι της να γκρεμίζεται τον Μάιο του 2003 και το «Νίκος Γκούμας» να μένει οικόπεδο για τόσα πολλά χρόνια θα επέστρεφε στα ιερά χώματα. Στη δική της γειτονιά. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το νέο γήπεδο ήταν γεγονός και τα τείχη θα στέκονταν ψηλά και άτρωτα, όπως είχε πει ο εμπνευστής και δημιουργός του Ναού της Ένωσης, ο Δημήτρης Μελισσανίδης.

Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Σεπτεμβρίου του 2022 όταν η «Αγιά Σοφιά» ή Allwyn Arena, όπως είναι το σημερινό εμπορικό όνομα του γηπέδου της Ένωσης, θα άνοιγε τις πύλες της για τα μεγαλοπρεπέστατα εγκαίνια. Πρόσωπα φωτισμένα από τη χαρά, πρόσωπα δακρυσμένα από τη συγκίνηση. Η ΑΕΚ θα έβρισκε ξανά την ψυχή της μπαίνοντας στο υπερσύγχρονο σπίτι της, στον χώρο που οι πρόγονοί της έχτισαν ξανά τις ζωές τους.

Το τελετουργικό ήταν εκθαμβωτικό με όλη την ιστορία της ΑΕΚ να περνάει από τα μάτια όσων παρακολούθησαν τη συγκλονιστική γιορτή των εγκαινίων που γέμισε με υπερηφάνεια όλους τους ΑΕΚτζήδες. Ένα όνειρο ήταν πλέον πραγματικότητα. Η προσφυγιά της ΑΕΚ έπαιρνε τέλος οριστικά. Το νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας τρεις μέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, θα φιλοξενούσε το πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στον Ιωνικό.

Από το πρώτο παιχνίδι και το ιστορικό πρώτο γκολ του Γκατσίνοβιτς σε εκείνο το 4-1 πέρασαν μέχρι σήμερα 97 επίσημα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και όπως είχε φανεί από την πρώτη στιγμή το γήπεδο αυτό θα μετατρεπόταν στο απόλυτο «κάστρο» του Δικεφάλου πανηγυρίζοντας ήδη δύο πρωταθλήματα την τετραετία σε αυτό. Η ΑΕΚ μετράει ως τώρα 71 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες με συνολικά τέρματα 211-56, αριθμοί που δείχνουν τη δυναμική της έδρας της.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Ελλάδα: 80 ματς με 61-12-7 και τέρματα 178-38

Ευρώπη: 17 ματς με 10-3-4 και τέρματα 33-18

Σύνολο: 97 ματς με 71-15-11 και τέρματα 211-56

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τη μοναδική τελετή των εγκαινίων, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να συμπληρώσει 100 παιχνίδια στην έδρα της. Και πως τα έφερε έτσι η ζωή, ώστε το 100ο ματς στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας να είναι το υπέρλαμπρο ματς για το Champions League απέναντι στη «Βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης. Θα έχουν προηγηθεί τα παιχνίδια πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό πριν η Allwyn Arena φιλοξενήσει τα αστέρια των Μαδριλένων πιάνοντας τον αριθμό 100 σε μια αναμέτρηση - ορόσημο.

Όσο για τα 211 γκολ που έχει πανηγυρίσει μέχρι σήμερα η ΑΕΚ στο σπίτι της τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Πρώτος στη λίστα των σκόρερ εξακολουθεί να είναι ο Λιβάι Γκαρσία με 23, ωστόσο ο Λούκα Γιόβιτς τον απειλεί και θα τον ξεπεράσει αργά ή γρήγορα μετρώντας ήδη 16, τη στιγμή που ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είχε πετύχει το ιστορικό πρώτο γκολ, συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 11 τέρματα.

Οι σκόρερ της ΑΕΚ στην Allwyn Arena