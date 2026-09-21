Τι αναφέρει το άρθρο 12 της IFAB για τη φάση του Γιόβιτς με τον Κάργα, το οποίο επιβεβαιώνει ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς από το Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο Elabet, παίρνοντας το πρώτο διπλό στο φετινό πρωτάθλημα.

Από πλευράς γηπεδούχων και όχι μόνο υπήρξαν έντονες φωνές για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιόβιτς από τον Κάργα.

Στη συγκεκριμένη φάση ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ αλλάζει κατεύθυνση και ανατρέπεται από το απλωμένο πόδι του Έλληνα στόπερ, με τον κανονισμό της IFAB και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 να εξηγεί για ποιον λόγο η συγκεκριμένη ανατροπή πρέπει να τιμωρηθεί με υπόδειξη πέναλτι.

Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο «το γεγονός ότι το πόδι του αμυντικού ακουμπάει στο έδαφος δεν αρκεί για να θεωρηθεί νόμιμο το μαρκάρισμα. Κρίνεται εάν το εκτεταμένο πόδι γίνεται εμπόδιο και εάν η ενέργεια είναι απρόσεκτη». Στην προκειμένη περίπτωση το πόδι του Κάργα πράγματι γίνεται εμπόδιο με τον Γιόβιτς να πέφτει από την επαφή.

Μάλιστα βάσει κανονισμού, η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. «Αν ο επιθετικός ανατραπεί ή εμποδιστεί βίαια να συνεχίσει την κίνησή του λόγω του προτεινόμενου μέλους του αμυντικού, η παράβαση εντός περιοχής τιμωρείται αυτόματα με την εσχάτη των ποινών», αναφέρει, όπως δηλαδή συνέβη ακριβώς στη φάση του Γιόβιτς με τον Κάργα.

Οι παραπάνω κανονισμοί και αναφορές επιβεβαιώνουν λοιπόν την ορθότητα της απόφασης του Πολυχρόνη να καταλογίσει το πέναλτι στην ανατροπή του Γιόβιτς, όπως και του Τζήλου στο VAR, συμφωνώντας με την υπόδειξη του διαιτητή.