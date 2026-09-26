Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Νίκολιτς: «Ο κορυφαίος προπονητής μας αυτή τη στιγμή»

Για ακόμα μια φορά στη Σερβία πλέκουν το εγκώμιο του τεχνικού της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες στη Σερβία λόγω και της παρουσίας του στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι. Οι αναφορές στην πατρίδα του είναι αρκετές, με τη Novosti να αποθεώνει σε κείμενό της τον τεχνικό της ΑΕΚ τονίζοντας πως τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο κορυφαίος προπονητής στη χώρα.

Σε άρθρο της αναζητούνται οι λόγοι που η Εθνική Σερβίας δεν μπορεί να μπει στον σωστό δρόμο και επισημαίνονται οι καλύτεροι Σέρβοι προπονητές και που δουλεύει ο καθένας.

«Λόγω των κακών αποτελεσμάτων της Εθνικής, καθώς και της πληγωμένης φήμης του σερβικού ποδοσφαίρου και του αδύναμου εγχώριου πρωταθλήματος, κυριαρχεί διαρκώς η ίδια άποψη, ότι στερούμαστε ποιότητας και ότι οι παίκτες αποτελούν το βασικό πρόβλημα. Τι συμβαίνει όμως με τους προπονητές και το κύρος τους; Πού βρίσκονται σήμερα ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους προπονητές μας και πόσοι κατέχουν όντως θέσεις σε σοβαρούς συλλόγους;», αναφέρει αρχικά το κείμενο της Novosti και συνεχίζει λέγοντας για τον Νίκολιτς:

«Αναμφίβολα, ο κορυφαίος προπονητής μας αυτή τη στιγμή είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, οδηγώντας στη συνέχεια την ομάδα του στη League Phase του Champions League εξασφαλίζοντας και την πρώτη της νίκη. Ο έμπειρος Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας οδηγώντας την μάλιστα σε νίκη με 2-1 επί της Σερβίας για το Nations League μόλις προχθες το βράδυ, ενώ ο Κόστα Ρουνιάιτς, σερβικής καταγωγής αλλά γεννημένος στη Βιέννη, προπονεί αυτή τη στιγμή την Ουντινέζε».