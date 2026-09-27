Το υπέροχο τέρμα που σημείωσε με την Κ15 του Παναθηναϊκού, ο Αργκέλ Μετούσι κάνοντας κούρσα μισού γηπέδου και περνώντας μέχρι και τον τερματοφύλακα.

Η ομάδα Κ15 του Παναθηναϊκού επικράτησε εντός έδρας με 5-0 της αντίστοιχης του Λεβαδειακού σε εξ' αναβολής αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Superleague K15 κι έφτασε έτσι στο 3/3 χωρίς μάλιστα να έχει δεχθεί γκολ.

Το πρώτο γκολ από την αναμέτρηση αυτή ήταν ένα πραγματικό αριστούργημα από τον Αργκέλ Μετούσι, τον δεξιό μπακ των «πράσινων». Εκείνος πήρε μία πάσα πάνω στο τρέξιμό του λίγο πίσω από τη σέντρα και ξεκίνησε μία τρομερή κούρσα φτάνοντας μέχρι την αντίπαλη εστία.

Μπήκε στην περιοχή από πλάγια δεξιά φτάνοντας στα όρια της γραμμής του άουτ, κατόρθωσε να μη χάσει τη μπάλα από τους δύο αμυντικούς, που τον μάρκαραν, πέρασε και τον τερματοφύλακα και παρ' ότι δεν είχε καλή ισορροπία, μπόρεσε να προλάβει να τελειώσει τη φάση προτού τον προλάβουν οι δύο άλλοι αμυντικοί που πλησίαζαν σημειώνοντας έτσι ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ.

Το υπέροχο γκολ του Μετούσι

Το ματς

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η Κ15 του Παναθηναϊκού, ενώ κράτησε για τρίτο διαδοχικό αγώνα το μηδέν στην άμυνα. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 5-0 του Λεβαδειακού εντός έδρας, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της Super League Κ15. Τα γκολ του Τριφυλλιού πέτυχαν οι Μετούσι, Πελέκης, Σκρέτας, Σιγανός και Τριανταφυλλίδης.

Οι παίκτες του Σταύρου Αμανατίδη μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, πίεζαν συνεχώς τον αντίπαλο και δημιουργούσαν διαρκώς ευκαιρίες. Στο 20ό λεπτό ο Μετούσι πήρε την μπάλα από δεξιά, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μαζί και τον τερματοφύλακα, και από κοντά άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Δεκατρία λεπτά αργότερα, ο Πελέκης διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού με πλασέ από κοντά, έπειτα από υπέροχη κάθετη πάσα του Μπλέτσα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει και τρίτο τέρμα με τον Σκρέτα στο 54ο λεπτό. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Σιγανός έκανε το 4-0 μετά από πάσα του Σταυρόπουλου. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Τριανταφυλλίδης με πλασέ από κοντά.

Παναθηναϊκός: Δημητρίου, Μετούσι, Μαντζιαρίδης, Βεγλεκτσής, Ξυγκόρος, Μπλέτσας, Καλύβας (50′ Τριανταφυλλίδης), Πελέκης (60′ Παπαλουκάς), Μπαντουράκης (50′ Σκρέτας), Κάμπος (50′ Σταυρόπουλος), Βουρλούμης (60′ Σιγανός)

Λεβαδειακός: Τζαβές, Δρίτσας, Δήμου, Πούλος, Τυχάλας, Σύρος, Βραμπάκης, Λαζάρου, Νιστόπουλος, Καραβούλιας, Μαργαριτόπουλος