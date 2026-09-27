Ίβιτσα Όλιτς για Γιάγκουσιτς: «Με την εμφάνιση αυτή θα καταλάβουν τι διαμάντι έχουν στον Παναθηναϊκό»

Ο προπονητής της Κ21 της Κροατίας αποθέωσε τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς για την εμφάνισή του και το χατ τρικ που σημείωσε.

Ο σπουδαίος φορ του κροατικού ποδοσφαίρου και νυν προπονητής της εθνικής Κροατίας Κ21, Ίβιτσα Όλιτς έπλεξε το εγκώμιο του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, μετά τη σπουδαία εμφάνιση που έκανε εκείνος και τα τρία γκολ που πέτυχε στη νίκη επί της Ουγγαρίας με 3-1 για τα προκριματικά του αντίστοιχου Euro.

Ο 47χρονος τεχνικός τόνισε πως ακόμη και χωρίς ομάδα να ήταν ο 21χρονος ποδοσφαιριστής των «πράσινων» εκείνος θα τον έπαιρνε στην ομάδα, αφού έχουν την καλύτερη άποψη για το ταλέντο του.

Συνέχισε τονίζοντας πως πιστεύει ότι η σπουδαία αυτή εμφάνιση με τα υπέροχα γκολ που σημείωσε θα φτάσει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό κι έτσι οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» θα καταλάβουν τι διαμάντι έχουν στα χέρια τους σχολιάζοντας στην ουσία τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής που έχει εκείνος στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Οι δηλώσεις του Ίβιτσα Όλιτς

«Πιστεύουμε στους παίκτες μας, και ειδικά στον Γιάγκουσιτς. Ακόμα κι αν ήταν χωρίς ομάδα, θα έπαιζε για μένα. Έχουμε την καλύτερη άποψη για εκείνον. Το γεγονός ότι η κατάστασή του στον σύλλογο είναι αυτή που είναι τώρα… Πιστεύω ότι αυτά τα γκολ και αυτή του η εμφάνιση θα φτάσουν στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό και στον κόσμο και θα καταλάβουν τι διαμάντι έχουν».

Με την Κ21 της Κροατίας ο Γιάγκουσιτς μετράει 13 συμμετοχές στις οποίες έχει σκοράρει πέντε γκολ κι έχει δώσει πέντε ασίστ σε περίπου 1.000 αγωνιστικά λεπτά.