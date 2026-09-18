Δέκα κλήσεις για την ακαδημία του Παναθηναϊκού στις μικρές εθνικές ομάδες με τη μερίδα του... λέοντος να βρίσκεται στην Κ17.

Μετά από τους παίκτες της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού που κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες, οι οποίοι έφτασαν τους 14 τον αριθμό, ήρθε και η σειρά των ακαδημιών να δουν δέκα μέλη τους να βρίσκονται στα μπλοκάκια των εκλεκτόρων τους.

Τέσσερις εξ' αυτών, οι οποίοι βρίσκονται πέριξ της πρώτης ομάδας είναι κοινοί. Ο λόγος για τους Νεμπή, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα, που είναι οι τέσσερις από τους εννέα που κλήθηκαν στην Κ17 της Εθνικής Ελλάδος. Πέντε ακόμη είναι οι Τζατζάκης, Ξύδιας, Αγιοβλασίτης, Φώτης και Τσίγκας.

Τέλος, υπήρχε κι ένας παίκτης που κλήθηκε στην Κ19, ο 18χρονος αμυντικός μέσος Κωνσταντίνος Θεοχάρης.