Ο Μιχάι Πιντίλι, ο βοηθός του Ηλία Χαραλάμπους, εξήγησε γιατί συνέβη η ξαφνική αποχώρησή του από τον Λεβαδειακό.

Η αποχώρηση του Μιχάι Πιντίλι, του βοηθού προπονητή του Ηλία Χαραλάμπους στον Λεβαδειακό, που έγινε γνωστή την Τετάρτη (23/09), μετά από δήλωση του πρώτου, έσκασε σαν... κεραυνός εν αιθρία στην καθημερινότητα των Βοιωτών, αφού αποτελούσε ένα σημαντικό συνεργάτη του Κύπριου τεχνικού.

Ο Ρουμάνος προπονητής μίλησε στην ιστοσελίδα της πατρίδας του «gsp.ro» δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την απόφασή του και το ξαφνικό timing αυτής τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπικό θέμα.

Οι δηλώσεις του Μιχάι Πιντίλι

«Είναι ένα προσωπικό θέμα, τέλος συζήτησης. Δεν έχει να κάνει με τον Ρέγκεκαμπφ, το σκεφτόμουν για τρεις εβδομάδες. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Ηλία, δεν υπάρχει πρόβλημα με κείνον, εγώ μίλησα και με κείνον. Δεν έχει σχέση με κάποιον καυγά. Από αθλητικής απόψεως, η ομάδα βελτιωνόταν ματς με το ματς και λίγο λίγο τα αποτελέσματα ήταν όλο και καλύτερα.

Το πρόβλημα αυτό αφορά εμένα και δεν θέλω να το αναπτύξω. Είναι δικό μου. Δεν είναι σοβαρό, είναι πρόβλημα που δεν θέλω να συζητήσω. Δεν θέλω να μιλήσω για ''αν'', δεν ξέρεις τι συμβαίνει αύριο. Αν ήταν για ''αν'', θα πήγαινα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για ''αν''.

Τα πάντα είναι πιθανά, αλλά δεν έχω μιλήσει με κανέναν από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, ούτε με τον Λαουρεντίου ούτε με τον ΜΜ, για να κλείσω τη κουβέντα, επειδή όλοι νομίζουν ότι κάτι έχει να κάνει με αυτό.

Ο Χαραλάμπους με κατάλαβε, επειδή αντιλήφθηκε την κατάσταση. Είπε οτι θα έκανε το ίδιο αν ήταν στην κατάστασή μου. Κατάλαβε την κατάσταση και δεν είπε τίποτα».