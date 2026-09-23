Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στις 2 Οκτωβρίου στο προπονητικό τους κέντρο στη Θεσσαλονίκη για φιλικό αγώνα.

Μετά τις 3 σερί νίκες του ΠΑΟΚ απέναντι σε Άρη, Ατρόμητο και Παναιτωλικό, ο Αλέσιο Λίσι έδωσε στους παίκτες του πέντε ημέρες ρεπό. Έτσι, μετά το διάστημα της διακοπής, θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή 27/9.

Από κείνη την ημέρα και μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος μεσολαβούν αρκετές κι έτσι προκειμένου η ομάδα να βρίσκετια στην καλύτερη δυνατή ετοιμότητα, οι άνθρωποι του «δικεφάλου του βορρά» έχουν αποφασίσει να γίνει τουλάχιστον ένα φιλικό παιχνίδι για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» κανόνισαν να πραγματοποιήσουν ένα φιλικό γι' αυτό τον σκοπό με τον Λεβαδειακό. Το παιχνίδι θα λάβει χώρα έξι μέρες μετά την επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία και την επανέναρξη των προπονήσεων. Ορίστηκε για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ηρακλή εντός έδρας για το πρωτάθλημα στο πρώτο ματς έπειτα από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.