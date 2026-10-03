Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Απόστολου Τσιλιγγίρη, που είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά.

Στον Λεβαδειακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Απόστολος Τσιλιγγίρης, όπως έκανε γνωστό η ομάδα της Βοιωτίας. Ο 26χρονος Έλληνας κίπερ, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά την 1η του Ιουλίου, πέρασε πέρυσι το πρώτο μισό της σεζόν στην Ηλιούπολη και το δεύτερο στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Συνολικά κατέγραψε 14 συμμετοχές την περασμένη σεζόν, 13 την πρώτη και 1 με τη δεύτερη, κρατώντας δύο clean sheets.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Απόστολο Τσιλιγγίρη.

Γεννημένος στις 6/9/2000 στην Ξάνθη, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ομώνυμη ομάδα της περιοχής.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους όπως ο Άρης, ο ΑΠΟΕΛ και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε επίσης τη φανέλα των Πανσερραϊκού, Ηλιούπολης, Διαγόρα Ρόδου, Ηροδότου και Ορφέα Ξάνθης. Τελευταίος σταθμός του ήταν η Κηφισιά, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!