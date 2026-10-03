Τσιλιγγίρης: Λεβαδειακός - Έκλεισε τις μεταγραφές του με τον Έλληνα κίπερ
Στον Λεβαδειακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Απόστολος Τσιλιγγίρης, όπως έκανε γνωστό η ομάδα της Βοιωτίας. Ο 26χρονος Έλληνας κίπερ, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά την 1η του Ιουλίου, πέρασε πέρυσι το πρώτο μισό της σεζόν στην Ηλιούπολη και το δεύτερο στην ομάδα των βορείων προαστίων.
Συνολικά κατέγραψε 14 συμμετοχές την περασμένη σεζόν, 13 την πρώτη και 1 με τη δεύτερη, κρατώντας δύο clean sheets.
Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού
Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Απόστολο Τσιλιγγίρη.
Δείτε ΕπίσηςΕλνένι: Λεβαδειακός - Επίσημη η μεταγραφή του
Γεννημένος στις 6/9/2000 στην Ξάνθη, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ομώνυμη ομάδα της περιοχής.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους όπως ο Άρης, ο ΑΠΟΕΛ και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε επίσης τη φανέλα των Πανσερραϊκού, Ηλιούπολης, Διαγόρα Ρόδου, Ηροδότου και Ορφέα Ξάνθης. Τελευταίος σταθμός του ήταν η Κηφισιά, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.