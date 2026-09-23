Χαραλάμπους: Παραιτήθηκε ξαφνικά ο βοηθός του ο Χαραλάμπους
Σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν έρχεται ένα ακόμα πρόβλημα να προστεθεί στον Λεβαδειακό και τον Ηλία Χαραλάμπους, καθώς μέσα από δηλώσεις του ο βοηθός του έκανε γνωστό πως αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Βοιωτίας.
Με την ομάδα να βρίσκεται στο πάτο της βαθμολογίας χωρίς ακόμα να έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα πέρα από ένα θετικό αποτέλεσμα μετά τη διακοπή η ομάδα θα πρέπει να βρει και νέο βοηθό προπονητή. Καθώς ο Μιχάι Πιντίλι μέσα από δηλώσεις του αποκάλυψε πως θα αποχωρήσει από την ομάδα.
Χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός που υπήρξε βοηθός του Χαραλάμπους στη Στεάουα πήρε την απόφαση να αποχωρήσει και ανέφερε: «Για προσωπικούς λόγους, αποφάσισα να μην συνεχίσω στον Λεβαδειακό. Έχω ήδη μιλήσει με τον Ηλία».
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