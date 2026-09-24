Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας δύσκολης αποθεραπείας και ο ΠΑΟΚ περιμένει μέσα στον Οκτώβριο να έχει ξανά διαθέσιμη μια σημαντική λύση για τα άκρα της επίθεσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει αρχίσει. Σχεδόν πέντε μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο τελευταίο κομμάτι της αποκατάστασής του και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να κάνει το τελευταίο βήμα προς την πλήρη επανένταξή του.

Μια επιστροφή που οι «ασπρόμαυροι» περιμένουν εδώ και καιρό και η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τον τραυματισμό του Τάχα Άλι και τον περιορισμό των διαθέσιμων επιλογών του Αλέσιο Λίσι στις πτέρυγες.

Η διαδρομή από το χειρουργείο της 4ης Μαΐου μέχρι την επιστροφή αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη απ' όσο θα ήθελε ο ίδιος. Τώρα, σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι αυτής της διαδρομής βρίσκεται μπροστά του.

Σε εκκρεμότητα είναι και το θέμα του συμβολαίου του. Επισήμως, η συνεργασία ΠΑΟΚ-Ντεσπόντοφ ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο, ωστόσο η ιδιοκτησία και η διοίκηση θέλουν να ασχοληθούν και να μην αφήσουν την περίπτωσή του αρχηγού της εθνικής Βουλγαρίας.

Ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε για μήνες

Η ιστορία για τον Ντεσπόντοφ δεν άρχισε τον περασμένο Μάιο. Το πρόβλημα στο μεγάλο δάκτυλο του αριστερού ποδιού τον ταλαιπωρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρά τη συντηρητική αντιμετώπιση και τις θεραπείες δεν υποχώρησε.

Στις 4 Μαΐου πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Η επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ έκανε λόγο για επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά το χρόνιο πρόβλημα. Η επέμβαση έβαλε πρόωρο τέλος στη σεζόν του και άνοιξε έναν κύκλο αποκατάστασης που αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός.

Ο ίδιος, άλλωστε, στη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας δεν έκρυβε ότι επρόκειτο για μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία.

Από το Ζαλτμπόμελ μέχρι τη Νέα Μεσημβρία

Ο Ντεσπόντοφ ταξίδεψε το καλοκαίρι με την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, χωρίς φυσικά να μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα των συμπαικτών του.

Στις 9 Ιουλίου ήρθε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Στο Ζαλτμπόμελ φόρεσε για πρώτη φορά μετά την επέμβαση ποδοσφαιρικά παπούτσια και βγήκε στο γήπεδο για να συνεχίσει το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η πορεία προς την επιστροφή, ωστόσο, χρειαζόταν υπομονή. Ο Αύγουστος πέρασε ουσιαστικά χωρίς να μπορέσει να πλησιάσει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, ενώ μέσα στον Σεπτέμβριο άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την ένταση της ατομικής δουλειάς του στη Νέα Μεσημβρία.

Ακόμη και στις αρχές του μήνα, το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ τον κατέγραφε σε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο, χωρίς να έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο Οκτώβριος και το τελευταίο βήμα

Πλέον ο 29χρονος Βούλγαρος βρίσκεται στην τελική ευθεία. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει η προσδοκία ότι μέσα στον Οκτώβριο θα μπορέσει να επιστρέψει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και από εκεί να αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την πρώτη παρουσία του σε επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν.

Χωρίς βιασύνη και, κυρίως, χωρίς να υπάρχει διάθεση να παρθεί οποιοδήποτε ρίσκο έπειτα από μια τόσο μεγάλη περίοδο απουσίας.

Για τον Αλέσιο Λίσι η επιστροφή του Ντεσπόντοφ θα προσθέσει μια διαφορετική επιλογή στα άκρα. Έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, εκτέλεση, εμπειρία και παραστάσεις, που γνωρίζει απόλυτα την ομάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές της επίθεσης.