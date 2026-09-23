Οι δύο εξαρθρώσεις ώμου αφήνουν τον ΠΑΟΚ για τουλάχιστον τρεις μήνες χωρίς Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα. Οι επιλογές του Λίσι για τις δύο θέσεις.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από το Αγρίνιο με μία σημαντική νίκη, την τρίτη μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, αλλά το τίμημα αποδείχθηκε βαρύ. Οι δύο εξαρθρώσεις ώμου του Τάχα Άλι και του Γίρι Παβλένκα αφαιρούν από τα χέρια του Αλέσιο Λίσι δύο σημαντικές επιλογές για μεγάλο μέρος του επόμενου τριμήνου.

Οι αποφάσεις για τους δύο ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ληφθεί. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και θα ακολουθήσουν τον δρόμο της αποκατάστασης. Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στην επόμενη μέρα και στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα καλύψει δύο κενά σε εντελώς διαφορετικές θέσεις.

Ο Άλι πλήρωσε τη δεύτερη εξάρθρωση

Για τον Τάχα Άλι, ο τραυματισμός στο Αγρίνιο δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ο Σουηδός εξτρέμ κουβαλούσε το πρόβλημα στον ώμο από τον τραυματισμό του απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου.

Τότε είχε αποφασιστεί να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή. Ο ίδιος ήθελε να αποφύγει μία επέμβαση που θα τον κρατούσε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης και να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να αγωνιστεί με τη νέα ομάδα του.

Το έκανε, αλλά ήταν εμφανές σε κάποιες στιγμές των αγώνων ότι ο ώμος δεν είχε πάψει να τον απασχολεί. Στο Αγρίνιο ήρθε τελικά η δεύτερη εξάρθρωση, με έναν τρόπο που έκανε ακόμη μεγαλύτερη την ατυχία του.

Ο Άλι είχε μόλις πετύχει το γκολ για το 0-1 και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έπεσε άτσαλα στο χορτάρι. Προσπάθησε να συνεχίσει και βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και για το δεύτερο ημίχρονο, όμως ένα νέο πέσιμο έβαλε τέλος στην παρουσία του.

Αυτή τη φορά η επέμβαση δεν μπορούσε να αποφευχθεί.

Η απώλεια του Άλι περιορίζει τις επιλογές του Λίσι σε μία θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ είχε αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος το καλοκαίρι.

Ο Τάισον περνά σε πρώτο πλάνο για το αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ περισσότερες ευκαιρίες αναμένεται να πάρει και ο Σόλα Σορετίρε, ο οποίος μάλιστα ήταν εκείνος που αντικατέστησε τον Άλι στο Αγρίνιο και πέτυχε στις καθυστερήσεις το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ.

Υπάρχει φυσικά και η επιλογή του Δημήτρη Πέλκα, ωστόσο η χρησιμοποίησή του στα αριστερά αφαιρεί μία σημαντική λύση από τον άξονα, εκεί όπου μέχρι σήμερα αποτελεί την πρώτη επιλογή του Λίσι για τη θέση πίσω από τον επιθετικό.

Ο Παβλένκα και ο τέταρτος σοβαρός τραυματισμός

Για τον Γίρι Παβλένκα η κατάσταση έχει μία επιπλέον διάσταση. Ο Τσέχος γκολκίπερ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα άτυχος από τη στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ, με τον τραυματισμό στο Αγρίνιο να αποτελεί τον τέταρτο σοβαρό μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο παρουσίας του στην ομάδα.

Αυτή τη φορά το πρόβλημα στον ώμο θα τον κρατήσει για μεγάλο διάστημα εκτός και αναγκαστικά αλλάζει την ιεραρχία κάτω από τα δοκάρια.

Ο Αντώνης Τσιφτσής γίνεται πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ για το επόμενο διάστημα. Ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Παβλένκα στο Αγρίνιο και πλέον καλείται να σηκώσει το βάρος των αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή και τον Κωνσταντίνο Μπαλωμένο να βρίσκονται πίσω του.

Το διάστημα απουσίας των δύο τραυματιών θα προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά τις επεμβάσεις και από την εξέλιξη της αποθεραπείας τους. Η αρχική εκτίμηση, πάντως, τους θέλει εκτός για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Και αυτό είναι τελικά το πραγματικό κόστος της βραδιάς του Αγρινίου. Ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς και μπήκε στη διακοπή με τρεις συνεχόμενες νίκες, αλλά όταν επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Λίσι θα πρέπει να ξεκινήσει ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν χωρίς τον βασικό τερματοφύλακά του και με μία λύση λιγότερη στα άκρα της επίθεσης.