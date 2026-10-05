Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos και οι μάχες του Nations League
Δευτέρα σήμερα (5/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων παραμένει σε... καλά επίπεδα, με το Nations League να έχει τη μερίδα του λέοντος.
Εν αρχή βέβαια έχουμε το ραντεβού στο YouTube του Gazzetta για την παρέα του Gazz Floor by Novibet (11:00), όπου θα σχολιάσει την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
Στη συνέχεια (13:30, YouTube Gazzetta) οι Galacticos by Elabet θα μιλήσουν για την Εθνική Ελλάδας και τα όσα πέτυχε σε αυτή τη διακοπή, ενώ θα σας βάλουν και σε κλίμα Superleague.
Όσον αφορά το αγωνιστικό, ξεχωρίζουν οι μάχες της Γαλλίας με το Βέλγιο (21:45, Novasports 2) και της Ιταλίας με την Τουρκία (21:45, Novasports Prime).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (11:00, YouTube Gazzetta)
- Μαρία Σάκκαρη - Ελίνα Σβιτολίνα (12:00, Novasports 6)
- Galacticos by Elabet (13:00, YouTube Gazzetta)
- ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Κύπρος - Λετονία (19:00, Novasports Prime)
- Ιταλία - Τουρκία (21:45, Novasports Prime)
- Γαλλία - Βέλγιο (21:45, Novasports 2)
- Βοσνία Ερζεγοβίνη - Πολωνία (21:45, Novasports 3)
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