Από την Bundesliga και τη Ρωσία μέχρι την Κύπρο και την Ινδονησία, το Gazzetta καταγράφει τη διαδρομή 10 ποδοσφαιριστών που αποχώρησαν από τον ΠΑΟΚ και τους νέους ρόλους τους.

Αρκετά διαφορετικό είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Πέρα από τις μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι, αρκετοί ποδοσφαιριστές έκλεισαν τον κύκλο τους στην Τούμπα, είτε με μεταγραφή είτε μετά την ολοκλήρωση συμβολαίων και δανεισμών.

Και λίγους μήνες αργότερα, οι δρόμοι τους έχουν οδηγήσει από την Bundesliga και τη Ρωσία μέχρι την Κύπρο, την Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από την Ντόρτμουντ μέχρι την Τζακάρτα και από το Κίεβο μέχρι την Κύπρο, λοιπόν, οι παίκτες που αποχώρησαν το καλοκαίρι από την Τούμπα, έχουν ήδη ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας τους. Άλλοι με διαφορετικό ρόλο, άλλοι με γκολ και ασίστ και άλλοι, όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τη μεγάλη επιστροφή να αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο στόχο.

Ο «Ντέλιας» αποτέλεσε φυσικά τη μεγαλύτερη αποχώρηση. Η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα του, όμως ο σοβαρός τραυματισμός του στο γόνατο στη δεύτερη συμμετοχή του, στην οποία μάλιστα είχε σκοράρει, έφερε απότομα φρένο. Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται πλέον στη διαδικασία αποκατάστασης μετά τη ρήξη χιαστού.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ Αΐν υπό τις οδηγίες ενός ανθρώπου που γνωρίζει καλά ο ΠΑΟΚ, του Βλάνταν Ίβιτς. Ο Έλληνας επιθετικός έχει μπει άμεσα στην ενδεκάδα, καταγράφοντας πέντε συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ.

Οι νέοι ρόλοι Βολιάκο και Κεντζιόρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη δύο πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Αλεσσάντρο Βολιάκο συνεχίζει στην Κρεμονέζε και έχει καθιερωθεί, αλλά σε διαφορετικό ρόλο. Στις τέσσερις από τις πέντε εμφανίσεις του έχει χρησιμοποιηθεί ως δεξιός μπακ, αφήνοντας προς το παρόν σε δεύτερο πλάνο τη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία ρόλων έχει ο Τόμας Κεντζιόρα μετά την επιστροφή του στην Ντιναμό Κιέβου. Έχει ήδη εννέα συμμετοχές και χρησιμοποιείται τόσο ως στόπερ όσο και στα δύο άκρα της άμυνας.

Ο Χόρχε Σάντσες, από την πλευρά του, βρίσκεται στην Άτλας και προσπαθεί σταδιακά να καθιερωθεί, έχοντας μέχρι τώρα έξι συμμετοχές.

Ο Σάστρε μοιράζει ασίστ στην Κύπρο

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Ζόαν Σάστρε στον ΑΠΟΕΛ. Ο Ισπανός έχει πέντε ασίστ στις πρώτες τέσσερις εμφανίσεις του, πραγματοποιώντας εξαιρετική εκκίνηση στην Κύπρο.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ επέστρεψε στη Ρωσία για την Κρασνοντάρ, αλλά ο ρόλος του έχει αλλάξει. Ο 33χρονος αποτελεί περισσότερο επιλογή από τον πάγκο, μετρώντας πάντως ήδη 12 συμμετοχές και ένα γκολ.

Στην Ιταλία βρίσκεται και ο Αλεσσάντρο Μπιάνκο. Ο 23χρονος μέσος είναι βασικός στη Μοντένα, έχοντας πέντε συμμετοχές και μία ασίστ.

Γκολ για Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ

Ο Λούκα Ιβανούσετς επέστρεψε στο γνώριμο περιβάλλον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η επιστροφή στην πατρίδα του φαίνεται να τον έχει βοηθήσει. Σε πέντε συμμετοχές έχει ήδη σκοράρει δύο φορές.

Ακόμη πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός επιθετικός αγωνίζεται στην Τζακάρτα και έχει ξεκινήσει βασικός και αναντικατάστατος, με δύο γκολ σε τρεις αναμετρήσεις.