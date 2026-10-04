Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και πήρε το τρίποντο κόντρα της μάχιμης Αγία Παρασκευής (2-0) για τη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Αγία Παρασκευή για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και η ομάδα του Πατρικίδη δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Δικέφαλος του Βορρά συνέχισε τη νικηφόρα πορεία του πρωτάθλημα, κάνοντας το 2/2 μετά την πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ (1-0). Ο ΠΑΟΚ άργησε αλλά άνοιξε το σκορ με τη συνήθη ύποπτο να σκοράρει, ο λόγος φυσικά για την Γκατσανίτσα που στο 40' βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο β' μέρος οι γηπεδούχες πήραν αέρα δύο τερμάτων με την Μίχαελ να σκοράρει στο 72' και να κλειδώνει το 2-0. Η Αγία Παρασκευή είχε τις ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τη Νίχαους που κράτησε και σε αυτό το ματς ανέπαφη την εστία της.

Αναλυτικά η επόμενη αγωνιστική:

Σειρήνες Γρεβενών - Παναθηναϊκός

Αγία Παρασκευή - ΑΕΚ

Αστέρας Τρίπολης - Οδυσσέας Μοσχάτου

Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - ΠΑΣ Πύργος 1968

Κηφισιά - ΡΕΑ

Αναλυτικά η βαθμολογία της Α' Εθνική Γυναικών