ΠΑΟΚ - Αγία Παρασκευή: Συνεχίζει να χαμογελά ο Δικέφαλος του Βορρά
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Αγία Παρασκευή για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και η ομάδα του Πατρικίδη δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Δικέφαλος του Βορρά συνέχισε τη νικηφόρα πορεία του πρωτάθλημα, κάνοντας το 2/2 μετά την πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ (1-0). Ο ΠΑΟΚ άργησε αλλά άνοιξε το σκορ με τη συνήθη ύποπτο να σκοράρει, ο λόγος φυσικά για την Γκατσανίτσα που στο 40' βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο β' μέρος οι γηπεδούχες πήραν αέρα δύο τερμάτων με την Μίχαελ να σκοράρει στο 72' και να κλειδώνει το 2-0. Η Αγία Παρασκευή είχε τις ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τη Νίχαους που κράτησε και σε αυτό το ματς ανέπαφη την εστία της.
Αναλυτικά η επόμενη αγωνιστική:
- Σειρήνες Γρεβενών - Παναθηναϊκός
- Αγία Παρασκευή - ΑΕΚ
- Αστέρας Τρίπολης - Οδυσσέας Μοσχάτου
- Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
- ΟΦΗ - ΠΑΣ Πύργος 1968
- Κηφισιά - ΡΕΑ
Αναλυτικά η βαθμολογία της Α' Εθνική Γυναικών
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6
- ΠΑΟΚ 6
- ΑΕΚ 3
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3
- ΡΕΑ 3
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3
- ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ 3
- ΚΗΦΙΣΙΑ 3
- Ο.Φ.Η. 0
- ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 0
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC -3
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