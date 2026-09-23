Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει την επίθεση από ολόκληρο τον ανταγωνισμό στην ΑΕΚ, καταγράφει τα υπαρκτά δεδομένα και εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό...

Χρειάστηκε να περάσουν τουλάχιστον 72 ώρες και να προκύψει ένα ζήτημα όπως αυτό της συζήτησης στην Superleague για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και του τρόπου κατανομής των χρημάτων (πώς θα ενισχυθούν και οι μικρότερες ομάδες), για να σταματήσει η επιχείρηση σύσσωμου του ανταγωνισμού απέναντι στην ΑΕΚ και η (σε διάρκεια τριών ημερών) επίθεση για τη φάση του κερδισμένους πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στην αναμέτρηση της πρωταθλήτριας με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό! Πραγματικά απίστευτο όλο αυτό που έγινε με στόχο και σκοπό βέβαια αλλά σίγουρα καθόλου τυχαίο μιας και εκτιμώ ακόμη και ένα πεντάχρονο παιδί αντιλαμβάνεται το παρασκήνιο αυτής της κακοστημένης οργανωμένης επιχείρησης να αναδειχθεί ότι η Ένωση ευνοήθηκε στην αγωνιστική που πέρασε πριν της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων σε Παγκόσμιο επίπεδο. Εντυπωσιακό το με πόση ένταση και πόσο μαζικά (από τον ανταγωνισμό) προέκυψε αυτή η επίθεση σε βάρος του Δικέφαλου.

Προφανώς και εδώ ισχύει το «συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια», μιας και η ΑΕΚ έχει βιώσει κατ' επανάληψη την προσπάθεια στοχοποίησης για συμφέρον τρίτων και τέταρτων, αφού διαχρονικά συμβαίνει να ελέγχεται πλην του ποδοσφαιρικού παρασκηνίου και ένα μεγάλο (και αρκετά δυνατό) κομμάτι των ΜΜΕ από αφεντικά ποδοσφαιρικών συλλογών. Στην εποχή μας μάλιστα συμβαίνει το απίθανο και χωρίς προηγούμενο στη χώρα μας, όπου σε αυτό το αποκαλούμενο Big 4, το οποίο βαφτίστηκε τέτοιο από τα ελεγχόμενα Μέσα, οι 3 εκ των 4 ανταγωνιστών να έχουν υπό των έλεγχο τους αρκετά δυνατά Μέσα τα οποία και προφανώς έχουμε διαπιστώσει και εμπεδώσει ότι τα εκμεταλλεύονται. Εννοείται πως ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες δεν ανήκει η Ένωση και ευτυχώς οφείλω να συμπληρώσω μιας και ισχύει από πάντα και έως σήμερα μιας και για το μέλλον κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί...

Αν κρίνουμε από το τρόπο και την ένταση με την οποία επιδιώκει ο ανταγωνισμός να... ρίξει στην προπαγάνδα τον κόσμο είναι μάλλον θετικό για την ΑΕΚ και προφανώς αναγνωρίζουν τη δυναμική και τις δυνατότητες της πρωταθλήτριας για τη σεζόν που τρέχει. Γιατί όμως το κάνουν αυτό θα ρωτήσει κάποιος και η απάντηση είναι θαρρώ εύκολη: δεν απασχολεί το παιχνίδι που πέρασε μιας και δεδομένα δεν γυρίζει πίσω, η δουλειά γίνεται για τη συνέχεια, προκειμένου η ομάδα του Νίκολιτς να σκοντάψει αλλού, αν είναι δυνατόν και στο επόμενο ματς, θυμίζω μετά τη διακοπή αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι λειτουργεί το σύστημά τους: φωνάζουν τώρα, δημιουργούν το κλίμα επιρροής και τους... ρίχνουν όλους (επαναλαμβάνω) στην προπαγάνδα, με σκοπό τα επόμενα ματς. Τόσα Μέσα, τόσες φωνές, δραματικός τόνος, βαρύγδουπες απόψεις και με υπογραφή για «ντροπή» και «σπρώξιμο», ένας πραγματικός βομβαρδισμός προκειμένου στο τέλος να επιβάλλεται το μήνυμα που θέλουν να περάσουν στη διαιτησία φυσικά και στην κοινή γνώμη: ευνοήθηκε ο Δικέφαλος!

Έστησαν προπαγάνδα σε βάρος της ΑΕΚ σε αγώνα που της στέρησαν πέναλτι, αποβολή αντιπάλου και στην ισοφάριση υπάρχει οφσάιντ!

Όλο αυτό το πράγμα για έναν αγώνα στη διάρκεια του οποίου η ΑΕΚ στερείται καταφανέστατου πέναλτι σε χέρι του Μεντίλ στην προσπάθεια να σκοράρει του Πέτρου Μάνταλου, παράβαση μάλιστα που προηγείται του πέναλτι για το οποίο ...σκύλιασε ο ανταγωνισμός και οργάνωσε όλη αυτή τη στοχοποιημένη επίθεση κατά της Ένωσης. Σε αναμέτρηση όπου αρχίζει με δυο κίτρινες σε παίκτες της ΑΕΚ (Βιτάλις και Μάνταλος) σωστά, με τη διαφορά πως Κάργας και Γκονσάλες δεν αντικρίζουν την ίδια κάρτα για ακριβώς ίδιες παραβάσεις (κράτημα αντιπάλου και φανέλας). Σε παιχνίδι όπου ο Μεντίλ είδε κίτρινη κάρτα στο 27' και συνέχισε να χτυπάει ασταμάτητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, για να αποβληθεί στο 97'!!! Πρόκειται για τον ίδιο παίκτη που έκανε και το χέρι που εφόσον δινόταν όπως έπρεπε από διαιτητή και VARιστα, θα προέκυπτε αυτόματα πέναλτι και κίτρινη κάρτα, δεύτερη άρα και αποβολή, προσέξτε μόλις στο 48ο λεπτό, κοινώς δεν θα μιλούσε κανείς και δεν θα ακολουθούσε επ' ουδενί όλο αυτό το... παραλήρημά τους για τη φάση που κέρδισε πέναλτι η ΑΕΚ (στο 61') με τον Σέρβο φορ της.

Σε ένα παιχνίδι όπου το γκολ της ισοφάρισης δεν μάθαμε ποτέ γιατί δεν τσεκαρίστηκε για οφσάιντ μιας και ο παίκτης του Βόλου στην αρχή της στατικής φάσης που εκτελούν είναι εκτεθειμένος και συμμετέχει 1000% στη φάση! Σε αγώνα που δόθηκαν 4 λεπτά επιπλέον χρόνος (δεν είχε διακοπές) στο δεύτερο 45λεπτο και παίχτηκαν 9 παρακαλώ με μόλις μια χρήση VAR στην αποβολή του Μύγα που χρειάστηκε να δει τη σφαλιάρα ο Τζήλος αφού ο Πολυχρόνης τιμώρησε με κίτρινη κάρτα χτύπημα σφαλιάρα στο πρόσωπο του Πήλιου (και ο βοηθός μάλλον δεν είδε τη φάση). Σε τέτοιο ματς με ΟΛΑ τα παραπάνω έστησαν οι ανεκδιήγητοι την επίθεση τους και την προπαγάνδα τους σε βάρος της ΑΕΚ των δυο κερδισμένων πέναλτι έως τώρα και της ομάδας με τα λιγότερα πέναλτι στην Superleague σε όλη την εποχή του ελεγχόμενου VAR στην χώρα μας: πιο συγκεκριμένα ο Δικέφαλος έχει κερδίσει 54 πέναλτι και οι αντίπαλοί του: Παναθηναϊκός 74, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ από 62! Δεν βάζω στο παιχνίδι τις κάρτες και τα κερδισμένα και σε βάρος φάουλ των ομάδων γιατί χάνεται η μπάλα, για ομάδα που σε διάρκεια ετών ήταν η πλέον παραγωγική και είχε λιγότερα υπέρ της φάουλ από τον προβληματικό δημιουργικά (συγκριτικά πάντα ανταγωνισμό).

Υπήρξε φυσικά και η αντίδραση με απαράδεκτα λόγια και απίστευτες εκτός τόπου και χρόνου δήθεν καταγγελίες του Αχιλλέα Μπέου περί στοιχηματισμού στο διπλό της ΑΕΚ για να προκύψει... λαδάκι στη φωτιά, το κλασικό σόου του Δημάρχου που τον καταλαβαίνω να γκρινιάξει, στη τελική είναι η ομάδα του, αλλά και αυτά έδωσαν τη δυνατότητα, τις συνθήκες αν προτιμάει κανείς, να στηθεί όλη αυτή η απαράδεκτη και εμετική προπαγάνδα σε βάρος της πρωταθλήτριας. Τζόγο στο διπλό και με τον Βόλο να ισοφαρίζει και την Ένωση να ψάχνει γκολ και να βρίσκει αντίδραση στο 88ο λεπτό τελικά, μιλάμε για έπος αστειότητας, για γελοία πράγματα! Όλα αυτά και ενώ η πρωταθλήτρια υπό τον Μάριο Ηλιόπουλο δεν έχει καμία σχέση με ΕΠΟ, αντίθετα υπήρξε πολεμική διάθεση από την ομοσπονδία απέναντι στον Δικέφαλο όλη την περασμένη σεζόν, ούτε με την ΚΕΔ, ούτε με την διοργανώτρια αρχή, ούτε με οτιδήποτε και οποιονδήποτε στο παρασκήνιο! Προφανώς λοιπόν και to the point η ανακοίνωση της πρωταθλήτριας περί κουτσών αλόγων και αλευροτουφεκιών!

Καλό το παραμύθι σας μας δεν υπάρχει δράκος...!!!