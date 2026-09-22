Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη, ώστε να υπάρξει κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά πέρασε, ενώ απορρίφθηκε του Αλαφούζου.

Η πρόταση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη βρήκε πολλούς υποστηρικτές, σε ότι αφορά το θέμα των τηλεοπτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα, παρουσία των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ της Super League, με θέμα τις αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, μέσω της συμμετοχής των μελών του Συνεταιρισμού, σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης/ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.

Πέρασε, λοιπόν, παμψηφεί η πρόταση Μαρινάκη για να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (Deloitte), σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων.

Απορρίφθηκε αντίθετα η πρόταση του προέδρου του συνεταιρισμού και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, για διαίρεση των τηλεοπτικών δια 14 από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η πρόταση του Αλαφούζου δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία! Όλες οι ομάδες, παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια.