Η ΑΕΚ τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερης άντλησης νέων εσόδων και πρότεινε δημιουργία ταμείου για τις μικρότερες ομάδες με τη συμβολή των Big 4.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στη Λίγκα σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα η ΑΕΚ τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης.

Η ΑΕΚ πήρε αυτή την απόφαση καθώς βλέπει την κεντρική διαχείριση «ως μια ευρύτερη μέθοδο άντλησης και διαχείρισης νέων εσόδων και όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από τους κιτρινόμαυρους.

Συν τοις άλλοις, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ πρότεινε να ξεκινήσει από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες της Λίγκας, στο οποίο θα συμβάλλουν οι Big 4.

Επίσης, όσον αφορά τη συμφωνία της ΑΕΚ με την Percapita, αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από την περσινή σεζόν έτρεχε η συμφωνία με τη συγκεκριμένη εταιρία, η οποία είχε δώσει τα δικαιώματα της Ένωσης στην Cosmote. Συνεπώς μιλάμε για ανανέωση.

Η συγκεκριμένη εταιρία λειτουργεί επί της ουσίας ως ενδιάμεσος προκειμένου να διαχειρίζεται στη συνέχεια τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων με τις οποίες έχει συμφωνήσει και να τα παραχωρεί σε κανάλι. Γι' αυτόν τον λόγο τη δεδομένη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιο κανάλι θα τα παραχωρήσει τα δικαιώματά της η Percapita από την επόμενη σεζόν.