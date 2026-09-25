Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, γυρίζει τον κόσμο από τότε που αποσύρθηκε, έχοντας επισκεφτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, 140 χώρες.

Το νόημα της ζωής φαίνεται ότι έχει βρει ο Γκρέγκορζ Κριχόβιακ, που από τότε που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ταξιδεύει ασταμάτητα ανά τον κόσμο - παίρνοντας τον δρόμο τον λιγότερο ταξιδεμένο... Ο παλαίμαχος Πολωνός, που το 2022 πέρασε για μερικούς μήνες από την Ελλάδα για χάρη της ΑΕΚ, ισχυρίζεται πως μέχρι τώρα, έχει καταφέρει να επισκεφτεί 140 από τις 196 χώρες του κόσμου, έχοντας φωτογραφίες από κάθε άκρη του πλανήτη!

Με μια ματιά στο προφίλ του στο Instagram, βρίσκει κανείς υλικό από χώρες όπως η Συρία, το Τουρκμενιστάν, η Υεμένη, το Νεπάλ, η Λιβύη, το Μπενίν, το Πακιστάν και η Σομαλία, με τον 36χρονο να αποφεύγει όσο μπορεί να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και το γεγονός ότι έπαιξε σε ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Σεβίλλη και η Λοκομοτίβ Μόσχας - καθώς και ότι εκπροσώπησε 100 φορές την Πολωνία.

Στόχος του Κριχόβιακ, να βρεθεί σε κάθε μέρος της υφηλίου, δείχνοντας να περνά τον χρόνο του μετά το τέλος της καριέρας του με αρκετά διαφορετικό τρόπο από άλλους πρώην ποδοσφαιριστές, που είτε παραμένουν στον χώρο από άλλα πόστα, είτε ακολουθούν τον δρόμο του σχολιαστή σε τηλεοπτικά δίκτυα.