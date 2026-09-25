Ο Λιβάι Γκαρσία βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αϊτή του Φραντζί Πιερό στο πλαίσιο του Concacaf Nations League.

Η αναμέτρηση του Concacaf Nations League ανάμεσα σε Αϊτή και Τρινιντάντ και Τομπάγκο είχε... άρωμα Ελλάδας, καθώς ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Φραντζί Πιερό.

Ο φορ του Παναθηναϊκού πήρε φανέλα βασικού και κατάφερε να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκορερ στο 59ο λεπτό, όταν ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ διαμόρφωσε το 2-1 για την ομάδα του, πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 76′.

Παρά την προσπάθειά του, η Αϊτή ήταν αυτή που είπε την τελευταία λέξη στο ματς. Οι Αϊτινοί πέτυχαν την ισοφάριση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1′) και ολοκλήρωσαν μια θεαματική ολική ανατροπή στο 90+8′, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 3-2 σε ένα δραματικό φινάλε.

Ο Φραντζί Πιερό, μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 84ο λεπτό.

