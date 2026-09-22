ΠΑΟΚ: Διπλό πλήγμα, στο χειρουργείο Τάχα Άλι και Παβλένκα
Δυσάρεστα είναι τα νέα από το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα. Και αυτό διότι τα αποτέλεσματα τους οδηγούν και τους δύο στην πόρτα του χειρουργείου.
Αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και, μετά την μαγνητική που έκαναν, αποφασίστηκε πως η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη λύση για την οριστική αποκατάσταση των τραυματισμών τους.
Όσον αφορά τον Τάχα Άλι, στον πρώτο τραυματισμό του είχε επιλεγεί η συντηρητική αγωγή, με τους γιατρούς του Δικεφάλου να έχουν επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως το ενδεχόμενο υποτροπής ήταν ανοικτό.
Δυστυχώς, το σενάριο αυτό επιβεβαιώθηκε στο Αγρίνιο και πλέον τόσο ο Σουηδός όσο και ο Τσέχος τερματοφύλακας θα χειρουργηθούν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα στον ώμο. Και αυτό σημαίνει ότι θα λείψουν για αρκετά μεγάλο διάστημα από τους αγώνες του Δικεφάλου
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