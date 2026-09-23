Ο ΠΑΟΚ έφερε το ματς τούμπα στο δεύτερο ημίχρονο (2-3) κόντρα στη Σπαρτάκ Μυγιάβα, όμως λίγα λεπτά πριν το φινάλε οι φιλεξενούμενες πήραν... προβάδισμα πρόκρισης.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και έφερε το ματς στα ίσια όμως πληγώθηκε στο φινάλε. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η Σπάρτακ Μιγιάβα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων η ομάδα που Πατρικίδη ανέβασε στροφές αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Οι φιλοξενούμενες άνοιξαν το σκορ στο 19’, με τη Σεμάνοβα να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων. Η ίδια παίκτρια «χτύπησε» ξανά στο 35’, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά την απόκρουση της Νόιχαους και γράφοντας το 0-2.

Ο ΠΑΟΚ ηταν μια διαφορετική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 52’, η Μαρία Γκούνη μείωσε σε 1-2 με κεφαλιά μετά από κόρνερ της Μήτκου. Πέντε λεπτά αργότερα η Αργυρίου έκανε εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά, κέρδισε τη μονομαχία και έβγαλε ιδανική πάσα στη Λιόπις, η οποία δεν αστόχησε για το 2-2. Οι γηπεδούχες έψαχναν και τρίτο τέρμα με την Γκατσανίτσα να είναι η πιο... ζωηρή αλλά η Βάρκοβα ήταν σταθερά παρούσα. Μαχαιριά στο 90΄ δέχθηκε ο Δικέφαλος του Βορρά με την Ντόχερμι να διαμορφώνει το τελικό (2-3) μετά από εξαιρετική συνεργασία με την Βρεντίκοβα.

Θυμίζουμε η ρεβανς για την πρόκριση στους «16» του UEFA EURO CUP είναι προγραμματισμένη για 23 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γιαννακά, Μόρις, Γκούνη, Μήτκου, Δρακογιαννάκη, Μάρτα Λόπις(86' Σταυροπούλου), Μιχαήλ(46' Κιουρεξίδου), Αντρεέβσκα, Γκατσάνιτσα(79' Σχορτσιανίτη), Αργυρίου(79' Γκιζάρη)

Σπάρτακ Μιγιάβα: Οπάλκοβα, Ματούσικοβα(56' Νόρκους), Κρσλάκοβα, Βάργκοβα, Στάνοβιτς, Κράμλικοβα, Ναρόζνα, Ντβόρζακοβα, Βρέντικοβα, Σεμάνοβα(56' Μπογκόροβα), Ντόχερτι.