Σαββίδης: «Κανείς δεν θα προσβάλει τον ΠΑΟΚ»

Οι ατάκες του Ιβάν Σαββίδη στη σύσκεψη της Super League για τα τηλεοπτικά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν έναν έντονο διάλογο για τα τηλεοπτικά. Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ δήλωσε ότι το PAOK TV είχε επιτυχία, ενώ ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού διαφώνησε και έβαλε στην κουβέντα και το όνομα του Τέλη Μυστακίδη.

Ο Ιβάν Σαββίδης, ωστόσο, εξήγησε γιατί δημιούργησε το PAOK TV, τονίζοντας ότι κανείς δεν προσβάλει τον Δικέφαλο, ούτε και ο ΠΑΟΚ θα παίρνει τα «αποφάγια» των υπολοίπων. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, μάλιστα, όταν ο Μαρινάκης του είπε ότι στήριξε την υποψηφιότητα του Αλαφούζου για τη Super League, θύμισε ότι πριν δύο χρόνια είχε στηρίξει και τον Μαρινάκη όταν ήταν αντίπαλος του προέδρου του Παναθηναϊκού κι επισήμανε ότι αυτό είναι κάτι υγιές.

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να προσβάλει τον ΠΑΟΚ και την αξιοπρέπειά του και η απόφαση να κάνουμε το PAOK TV έδειξε ότι κάποια πράγματα είναι πάνω απ' όλα», τόνισε αρχικά ο Σαββίδης και πρόσθεσε:

«Δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν πήγα και μίλησα με τηλεοπτικό πάροχο, μου είπαν πως τα λεφτά που έχουν απομείνει για εσάς είναι αυτά. Δεν επιτρέπεται για το μέγεθος και την ιστορία του ΠΑΟΚ να παίρνει τα… αποφάγια των άλλων. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να κάνω το PAOK TV».