Τσορμπατζόγλου στους «Galacticos» by Elabet: «Ο τερματοφύλακας που ξεχώρισε ο ΠΑΟΚ»
Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μίλησε στους «Galacticos» by Elabet μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και μεταξύ άλλων ανέφερε ποιος είναι ο τερματοφύλακας που έχει ξεχωρίσει ο «δικεφάλος του βορρά» προκειμένου να ενισχυθεί κάτω από την εστία, έπειτα από τον τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα.
Ο ρεπόρτερ των «ασπρόμαυρων» τόνισε πως η περίπτωση αυτή ακούει στο όνομα Μπρούνο Βαρέλα, ένας τερματοφύλακας από την Πορτογαλία, που έχει και ρίζες από το Πράσινο Ακρωτήριο. Ανέλυσε έτσι τα δεδομένα για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή, που κυκλοφορεί ελεύθερος από τις αρχές Αυγούστου, όταν εκείνος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Αλ Χαζέμ.
Στο σημείο αυτό ο Νίκος Αθανασίου έκανε μία παρέμβαση λέγοντας πως τον κίπερ αυτόν τον είχε κοιτάξει ο Παναθηναϊκός, όταν βρισκόταν στον πάγκο του ο Ρουί Βιτόρια.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Φιλικό με τον Λεβαδειακό στη Θεσσαλονίκη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.