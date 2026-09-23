Τσορμπατζόγλου στους «Galacticos» by Elabet: «Ο τερματοφύλακας που ξεχώρισε ο ΠΑΟΚ»

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ανέφερε στους «Galacticos» by Elabet το όνομα του τερματοφύλακα που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μίλησε στους «Galacticos» by Elabet μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και μεταξύ άλλων ανέφερε ποιος είναι ο τερματοφύλακας που έχει ξεχωρίσει ο «δικεφάλος του βορρά» προκειμένου να ενισχυθεί κάτω από την εστία, έπειτα από τον τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα.

Ο ρεπόρτερ των «ασπρόμαυρων» τόνισε πως η περίπτωση αυτή ακούει στο όνομα Μπρούνο Βαρέλα, ένας τερματοφύλακας από την Πορτογαλία, που έχει και ρίζες από το Πράσινο Ακρωτήριο. Ανέλυσε έτσι τα δεδομένα για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή, που κυκλοφορεί ελεύθερος από τις αρχές Αυγούστου, όταν εκείνος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Αλ Χαζέμ.

Στο σημείο αυτό ο Νίκος Αθανασίου έκανε μία παρέμβαση λέγοντας πως τον κίπερ αυτόν τον είχε κοιτάξει ο Παναθηναϊκός, όταν βρισκόταν στον πάγκο του ο Ρουί Βιτόρια.