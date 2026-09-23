Τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί του Γίρι Παβλένκα μέσα σε αγώνες του ΠΑΟΚ και κάθε φορά ο ίδιος άνθρωπος στη θέση του. Ο Αντώνης Τσιφτσής κλήθηκε τέσσερις φορές να μπει απροειδοποίητα και δέχθηκε μόλις ένα γκολ.

Η σχέση του ΠΑΟΚ με τη θέση του τερματοφύλακα ανέκαθεν ήταν άκρως ιδιαίτερη. Η δε εικόνα του Γίρι Παβλένκα να αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο του Παναιτωλικού ήταν δυστυχώς γνώριμη για τους «ασπρόμαυρους». Όχι επειδή ο Τσέχος τερματοφύλακας αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα ή διαδοχικές υποτροπές. Το ακριβώς αντίθετο.

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο ο Παβλένκα έχει υποστεί τέσσερις διαφορετικούς σοβαρούς τραυματισμούς και όλοι συνέβησαν κατά τη διάρκεια αγώνων. Προσαγωγός, γόνατο, πλευρά και τώρα ώμος. Ενας τραυματισμός που τον στέλνει στο χειρουργείο και θα τον αφήσει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Τέσσερις περιπτώσεις, πάντως, στις οποίες δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά αυτής της παράξενης ιστορίας. Και τις τέσσερις φορές ο άνθρωπος που σηκώθηκε από τον πάγκο για να πάρει τη θέση του ήταν ο Αντώνης Τσιφτσής. Χωρίς προετοιμασία για να ξεκινήσει, χωρίς να περιμένει ότι θα παίξει και με την ανάγκη να μπει αμέσως στις απαιτήσεις του αγώνα.

Ο απολογισμός του; Μόλις ένα γκολ παθητικό στις τέσσερις αναγκαστικές εισόδους του.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η αρχή με τον προσαγωγό

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025, στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Ο Παβλένκα αισθάνθηκε πρόβλημα στον προσαγωγό και, παρότι ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να επιστρέψει για το δεύτερο. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον μυϊκό τραυματισμό και τον κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα.

Ο Τσιφτσής πέρασε στη θέση του στο 46', με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-1. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν δέχθηκε γκολ, οι «ασπρόμαυροι» ανέτρεψαν την κατάσταση και έφτασαν στη νίκη με 2-1.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι

Δυόμισι μήνες αργότερα ήρθε ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός και αυτή τη φορά δεν είχε καμία σχέση με μυϊκό πρόβλημα.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2025, στο ΠΑΟΚ–Παναθηναϊκός, ο Κάρολ Σφιντέρσκι προσπάθησε να φτάσει σε μια μπάλα μέσα στην περιοχή και συγκρούστηκε δυνατά με τον εξερχόμενο Παβλένκα.

Ο Τσέχος έμεινε στο έδαφος και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο. Οι εξετάσεις έδειξαν κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β' βαθμού στο δεξί γόνατο, με τον Παβλένκα να μένει ξανά εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Στο 51' ο Τσιφτσής πήρε για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν τη θέση του. Το σκορ ήταν 1-0 και μέχρι το τελευταίο σφύριγμα διατήρησε ανέπαφη την εστία του, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 2-0.

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ: Αυτή τη φορά τα πλευρά

Η επιστροφή του Παβλένκα δεν έβαλε τέλος στην κακοδαιμονία. Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, στη Λάρισα, μία ακόμη σύγκρουση κατά τη διάρκεια του αγώνα τον έβγαλε νοκ άουτ. Ο Τσέχος χτύπησε στα πλευρά έπειτα από επαφή με τον Σαγάλ, που δεν είδε ούτε κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα. .

Προσπάθησε να συνεχίσει, ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Οι εξετάσεις απέκλεισαν το κάταγμα και έδειξαν κάκωση στα πλευρά.

Για τρίτη φορά ο Τσιφτσής κλήθηκε να μπει στο 46' στη θέση του Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ προηγούνταν με 0-1, όμως αυτή τη φορά ο Έλληνας γκολκίπερ δεν κατάφερε να κρατήσει το μηδέν. Ο Σαγάλ ισοφάρισε στο 61' για το τελικό 1-1.

Είναι μέχρι σήμερα το μοναδικό γκολ που έχει δεχθεί ο Τσιφτσής στις τέσσερις περιπτώσεις που μπήκε αναγκαστικά αντί του Παβλένκα.

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Ο ώμος και το χειρουργείο

Η τέταρτη περίπτωση ήρθε στο Αγρίνιο. Πριν από τρεις ημέρες, ο Παβλένκα τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Αρίτζ Ελουστόντο και πτώση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη φορά ήταν ο ώμος.

Ο Τσέχος αποχώρησε με φορείο και το χειροκρότημα των φίλων του Παναιτωλικού, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν εξάρθρωση ώμου. Η απόφαση που ακολούθησε ήταν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χειρουργικά, κάτι που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Και πάλι ο Τσιφτσής ήταν εκεί.

Πέρασε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μπροστά 1-2, δεν δέχθηκε γκολ μέχρι το τέλος και στις καθυστερήσεις ο Σορετίρε διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Τέσσερις φορές ο ίδιος άνθρωπος

Το ιδιαίτερο της ιστορίας δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των τραυματισμών του Παβλένκα. Είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο συνέβησαν.

Τέσσερις διαφορετικοί τραυματισμοί. Τέσσερις μέσα σε επίσημα παιχνίδια. Τέσσερις αναγκαστικές αποχωρήσεις. Και τέσσερις φορές ο Τσιφτσής στη θέση του.

Για έναν τερματοφύλακα, θέση στην οποία οι αναγκαστικές αλλαγές αποτελούν ούτως ή άλλως πολύ πιο σπάνιο φαινόμενο συγκριτικά με τους παίκτες γηπέδου, η συγκεκριμένη αλληλουχία είναι εντυπωσιακή.