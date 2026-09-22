Ο μεγαλύτερος... καημός του Γιάννη Αλαφούζου, αναλαμβάνοντας την προεδρία της Super League, ήταν να θέσει σε εφαρμογή την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και φαίνεται ότι το πλάνο αρχίζει να μπαίνει σε μια πορεία.

Όλοι οι ιδιοκτήτες ικανοποιημένοι φαίνεται ότι βγήκαν από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη σχετικά με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League και πώς αυτή και με ποιους όρους θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή.

Αυτό από μόνο του συνιστά ένα καλό νέο...

Από τη μία, η πρώτη πληροφόρηση που βγήκε από πλευράς Ολυμπιακού έκανε λόγο για την αποδοχή της πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη και ταυτόχρονα απόρριψη αυτής «του διά 14» από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Από την άλλη, ο Γιάννης Αλαφούζος παρουσιαζόταν επίσης ικανοποιημένος, κυρίως από το γεγονός ότι κατάφερε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας να βάλει όλους τους ιδιοκτήτες στο «ίδιο τραπέζι» για αυτό το πράγματι πολύ σημαντικό ζήτημα, ενώ γιο το «διά 14» που απορρίφθηκε, όπως προέκυπτε και από το ρεπορτάζ των προηγούμενων εβδομάδων, ήξερε ότι δεν πρόκειται να «περάσει», αλλά μέσω αυτής της ριζοσπαστικής πρότασης, ήθελε να «σοκάρει» τους ομολόγους του.

Άλλωστε, από την ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την 21η Αυγούστου, είχε πει ακριβώς ότι «για μένα θα ήταν αποδεκτό και το διά 14 και θα το προτείνω, αλλά δεν πρόκειται να περάσει».

Παράλληλα, ακόμα κι αυτό που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχετικά με την Deloitte, από τον Γιάννη Αλαφούζο ακούστηκε πολύ ευχάριστα και κυρίως το σκέλος της δέσμευσης.

«Δεσμευόμαστε ότι αν μας κάνει μια πρόταση για την κεντρική διαχείριση η Deloitte βασισμένη σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα να δεχτούμε όλοι την κεντρική διαχείριση;», ήταν η ατάκα του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και από τη στιγμή που άκουσε το «Ναι» μέχρι και από τον Ολυμπιακό, δεν είχε κανέναν λόγο να μην είναι ικανοποιημένος.

Η επόμενη μέρα

Με την τηλεδιάσκεψη να περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα, αφού «past is past», το θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το πότε θα κινηθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση της επόμενης μέρας, στην οποία περιλαμβάνεται η συζήτηση με την Deloitte, για να προχωρήσει στη μελέτη και κατόπιν στην πρότασή της.

Οι κινήσεις θα είναι άμεσες, δείγμα του πόσο θέλει ο νυν πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος, να κλείσει το θέμα της κεντρικής διαχείρισης επί δικής του θητείας, αφού θυμίζουμε αυτή έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί στο τέλος της φετινής σεζόν και εν συνεχεία να αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πρόθεση της Λίγκας είναι τα διαδικαστικά με την Deloitte να ολοκληρωθούν ακόμα και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας (συμφωνία, αμοιβή της εταιρείας κλπ.) και κατόπιν να αρχίσει η δουλειά.

Η ομάδα εργασίας

Για όλες τις κινήσεις έχει συμφωνηθεί να υπάρξει ομάδα εργασίας, επιφορτισμένη με αυτό το ζήτημα, αποτελούμενη από τους Big 4 συν τους «παλιούς» της Λίγκας, Asteras Aktor και Ατρόμητο, ενώ... ευπρόσδεκτη είναι οποιαδήποτε άλλη ΠΑΕ θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το σχήμα.