Ως ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στον Πειραιά και είχε εργαστεί στο Λιμάνι ο Χαριτόπουλος είχε γράψει βιβλίο για έναν εκ των πιο σημαντικών προπονητών του Ολυμπιακού.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά και από µικρή ηλικία έκανε διάφορες χειρωνακτικές δουλειές στο Λιµάνι και στα γύρω

µηχανουργεία, εγκατέλειψε νωρίς δύο απόπειρες σπουδών στην Αθήνα και στο Λονδίνο και δούλεψε στη διαφήµιση µέχρι το 1990. Στη διάδρομή του ο Χαριτόπουλος, που απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, όντας συνδεδεμένος και με τον Πειραιά και με τον Ολυμπιακό έγραψε βιβλίο για τον σπουδαίο τεχνικό Μάρτον Μπούκοβι.

Ο Χαριτόπουλος πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Τόπος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ο συγγραφέας, που είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο τίτλος του βιβλίου που είχε γράψει ο Χαριτόπουλος και αφορούσε στον Ολυμπιακό και στον Μπούκοβι ήταν «Τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι» και πρωτοβγήκε το 1989 για επανεκδοθεί με αφορμή τα 100 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακού. Το βιβλίο περιγράφει την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα της βραδιάς που ο θρυλικός προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρτον Μπούκοβι, έφυγε από την Ελλάδα, καταγράφοντας στιγμές και ανθρώπους από τις γειτονιές του Πειραιά. Ένα βιβλίο που απέσπασε πάρα πολλά θετικά σχόλια και διαβάστηκε από πολύ κόσμο.

Ήταν 13 Δεκεμβρίου 1967 όταν ο Μάρτον Μπούκοβι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές που πέρασαν ποτέ από τη χώρα μας, αποχαιρέτισε τον Ολυμπιακό. Την μέρα που έγινε γνωστό πως αποχωρεί από την ομάδα του Πειραιά, χιλιάδες φίλοι των «ερυθρολεύκων» είχαν είχαν μαζευτεί έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Μπούκοβι και ο βοηθός του (παλιός άσος της Ουγγαρίας του '54), Μίχαϊ Λάντος, του ζητούσαν μετ' επιτάσεως να μείνει στον Ολυμπιακό.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν έγινε ποτέ. Εκείνη την εποχή η χούντα των συνταγματαρχών είχε πια εδραιωθεί στην εξουσία. Έτσι, ο δηλωμένος κομμουνιστής, Μάρτον Μπούκοβι, δεν είχε χώρο στην Ελλάδα. Φεύγοντας, όμως, ο Μπούκοβι άφησε το στίγμα του.

Το όνομά του και την κληρονομιά. Αυτό έμεινε και περνάει από φίλαθλο σε φίλαθλο. «Του Μπούκοβι την ομαδάρα», εξάλλου, δεν υπάρχει Ολυμπιακός που να μην την έχει τραγουδήσει και κυρίως από τους πιο παλιούς.