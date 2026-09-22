Όλος ο διάλογος Μαρινάκη - Αλαφούζου για την Deloitte και οι ατάκες Ηλιόπουλου, Σαββίδη από την τηλεδιάσκεψη: «Αν θέλετε μοιράστε τα δικά σας λεφτά»

Τι είπαν Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος στη Διοικητικό Συμβούλιο για τα τηλεοπτικά και την Deloitte και οι ατάκες των Μάριου Ηλιόπουλου και Ιβάν Σαββίδη.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο ΔΣ που έλαβε χώρα στη Λίγκα, πέρασε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (Deloitte), σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση, ενώ αντίθετα απορρίφθηκε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για διαίρεση των τηλεοπτικών δια 14 από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος είχαν συγκεκριμένο διάλογο πάνω στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης και της Deloitte, ενώ υπήρξαν και ατάκες επί του θέματος από τους Μάριο Ηλιόπουλο και Ιβάν Σαββίδη.

Μαρινάκης: «Θυμίζω ότι στην πρώτη μου θητεία έκανα την Κοινή τηλεοπτική διαχείριση το 2011. Πριν ένα μόλις χρόνο προτείναμε πάλι κοινή διαχείριση και δεχτήκαμε να συνεισφέρουμε 3 εκατομμύρια περισσότερα από οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα για την κεντρική διαχείριση, αλλά είπαμε Ότι θα πρέπει να καθίσει κάτω ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, να βρουν τι ποσοστά θα συμφωνήσουν, τι θα παίρνει ο καθένας από την κεντρική διαχείριση. Και είπα πάλι, δεσμεύτηκα, ότι ο Ολυμπιακός οτιδήποτε συμφωνήσουν, το δέχεται και ο ίδιος ο Ολυμπιακός να κόψει παραπάνω χρήματα δικά του από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μεγάλη ομάδα.

Δυστυχώς για ένα χρόνο κάνατε διάφορες συζητήσεις και δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των τριών ομάδων για τα ποσοστά που θέλατε. Στην συνέχεια βοηθήσαμε σαν Λίγκα να προχωρήσαμε σε έναν διαγωνισμό για τρία χρόνια και καταφέραμε να πάρουν οι πιο μικρές ομάδες χρήματα, τηλεοπτικά συμβόλαια για τρία χρόνια και να έχουν αυξήσει τα έσοδά τους σήμερα σε ποσοστό 40% για τρία χρόνια. Αυτό τους έδινε τη δυνατότητα και να προγραμματίσουν και να μην εξαρτώνται από τον κάθε Μαρινάκη όπως είχα πει εγώ, από τον κάθε Αλαφούζο, από τον κάθε Μελισσανίδη τότε, για να τους βρει κάποιο συμβόλαιο. Και να μην έρχεται ο Αύγουστος και να μην έχουν τηλεοπτικά συμβόλαια. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι ήταν ευχαριστημένοι από αυτό και ο καθένας έκανε τον προγραμματισμό του για τα επόμενα χρόνια. Το να ψηφίσουμε, κ. Αλαφούζο, για τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός, να τα μοιράσει, δεν υπάρχει αυτό. Σας λέμε λοιπόν ότι δεν δεχόμαστε τίποτα από αυτό. Αν θέλετε εσείς τα δικά σας χρήματα να τα μοιράσετε, πολύ ευχαρίστως. Ο Ολυμπιακός λοιπόν λέει όχι. Δεν μοιράζει τίποτα. Ούτε τηλεοπτικά, ούτε του στοιχήματος. Ό,τι θέλετε θα τα κάνετε με δικά σας λεφτά».

Αλαφούζος: «Έχετε κάποια εναλλακτική πρόταση εσείς κ. Μαρινάκη;»

Μαρινάκης: «Ναι, λοιπόν. Τελικά ο κ. Ηλιόπουλος με κάλυψε. Και δεν θα ήθελα τώρα ούτε να δυναμιτίσω το κλίμα, ούτε να πω τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Και επίσης θεωρώ ότι δεν μπορεί να εξαγοράζονται ομάδες κ. Αλαφούζο. Εγώ ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος της Super League, σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, να εξαγοράσω τον κ. Μονεμβασιώτη και να του δώσω για παράδειγμα 500 χιλιάρικα παραπάνω ή 1 εκατ. ευρώ παραπάνω ή να πάω στον κ. Σαββίδη και να του πω "πάρε 2,5-3 εκατ. παραπάνω και βοήθησέ με να κάνω και καμπάνια να βγω πρόεδρος της Super League.

Έτσι ο άνθρωπος έκανε φιλότιμες προσπάθειες και πιστεύω ότι σας βοήθησε πολύ για να πετύχετε αυτόν τον στόχο. Βέβαια οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να εξαγοράζονται. Μια μικρή ομάδα να εξαγοραστεί το καταλαβαίνω. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε την πρόταση του κ. Αλαφούζου να μοιραστούν ισόποσα τα τηλεοπτικά. Και άκουσα τον κ. Σαββίδη να λέει "όχι", αυτή είναι η ουσία. "Να δούμε άλλες εναλλακτικές". Και τον κ. Ηλιόπουλο πάλι να μην συμφωνεί. Άρα όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, δεν συμφωνήσαμε στην πρόταση του κ. Αλαφούζου να μοιραστούν ισόποσα τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Άρα λοιπόν κ. Αλαφούζο σε αυτό δεν υπάρχει συμφωνία».

Αλαφούζος: «Έχετε δίκιο κ. Μαρινάκη. Αυτό είναι γεγονός».

Μαρινάκης: «Εγώ λοιπόν τώρα τι θα έλεγα; Τι είναι το σωστό να κάνουμε... Υπάρχουν οργανισμοί όπως η Deloitte, η οποία είναι αναγνωρισμένη. Έχουν κάνει πολλή δουλειά για πολλές Λίγκες, για πολλές κεντρικές διαχειρίσεις. Να τους προσλάβουμε, να πληρώσουμε ένα ποσό το οποίο θα ζητήσουν και μέσα σε 2-3 μήνες να κάνουν μια μελέτη και να μας πουν: Ένα, δύο... Τεκμηριωμένα στοιχεία.

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα εσόδά μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να καλυτερέψουμε τις συνθήκες της κεντρικής διαχείρισης. Και να πάμε με ένα σχέδιο, που δεν θα είναι μια ιδέα του κ. Αλαφούζου, η οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή που το σκέφτεται να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει ή μια ιδέα του κ. Μαρινάκη, οποιουδήποτε άλλου μέλους του οργανισμού. Να πάμε σωστά, επαγγελματικά. Κάποιος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά, να την κάνει για εμάς, για τη Λίγκα. Θέλουν 200.000; 300.000; Δεν ξέρω τι θα ζητήσουν. Και πριν τα Χριστούγεννα να μας φέρουν μια πρόταση και να μας πουν: Προτείνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα τεκμηριωμένα που έχουν συμβεί στην Ευρώπη. Είχε επιτυχία. Για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και να το κάνουμε σωστά».

Αλαφούζος: «Δεσμευόμαστε ότι αν πάμε στην Deloitte...».

Μαρινάκης: «Έφερα ως παράδειγμα την Deloitte κ. Αλαφούζο. Μπορεί να υπάρχει κάποια καλύτερη».

Αλαφούζος: «Είναι όντως ένα πολύ καλό παράδειγμα γιατί είναι έγκριτος οργανισμός που έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο. Το ξέρετε, το ξέρω κι εγώ. Εσείς το ξέρετε ακόμα καλύτερα γιατί έχετε μεγαλύτερη παρουσία στο ποδόσφαιρο. Δεσμευόμαστε ότι αν μας κάνει μια πρόταση για την κεντρική διαχείριση η Deloitte βασισμένη σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα να δεχτούμε όλοι την κεντρική διαχείριση;»

Μαρινάκης: «Δεσμευόμαστε. Εγώ δεσμεύομαι. Θα δούμε τι γράφουν βέβαια. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τι θα πουν, αλλά σας λέω ότι ένας οργανισμός όπως η Deloitte και μέχρι τώρα έχει φέρει αποτελέσματα, εμείς τη δεχόμαστε».

Αλαφούζος: «Μάλιστα, ωραία».

Ηλιόπουλος: «Να δούμε τι θα γράφει η έκθεση Deloitte, αλλά δεσμευόμαστε».

Σαββίδης: «Είμαστε υπέρ».