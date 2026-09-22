Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς φωτογραφήθηκαν μαζί και την τριάδα συμπλήρωσε ο Μαξίμοβιτς.

Η Σερβία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας. Κομβικοί για τους «αετούς» είναι δύο ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στη Super League.

Ο φορ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς και ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Οι δύο συμπατριώτες είναι αντίπαλοι στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά κολλητοί στην εθνική τους ομάδα. Στην εκδήλωση, που είναι θεσμός της σερβικής ομοσπονδίας, για τη βράβευση του πολύπειρου Νεμάνια Γκούντελι, Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο και φωτογραφήθηκαν παρέα.

Την τριάδα, όμως, συμπλήρωσε ένας ακόμα Σέρβος διεθνής που έπαιξε στην Ελλάδα. Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς του Παναθηναϊκού. Ο Μαξίμοβιτς το προηγούμενο καλοκαίρι να θυμίσουμε ότι παραχωρήθηκε από το τριφύλλι στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δείτε φωτογραφία των τριών Σέρβων μαζί.