Συνεχίζονται οι αλλαγές σε πρόσωπα και ρόλους στον ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη, με τον Δημήτρη Σαραϊδάρη να επιστρέφει στην πρώτη ομάδα.

Οι διαδοχικές συσκέψεις των τελευταίων ημερών στη Θεσσαλονίκη έχουν οδηγήσει τον Ιβάν Σαββίδη σε συγκεκριμένες αποφάσεις για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ.

Αποφάσεις που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο αγωνιστικό τμήμα, αλλά αφορούν πρόσωπα και ρόλους μέσα στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μία από τις κινήσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί αφορά τον Δημήτρη Σαραϊδάρη. Ο πρώην διεθνής διαιτητής, που τα τελευταία χρόνια είχε ενεργό ρόλο στον ΠΑΟΚ Β, επιστρέφει στην καθημερινότητα της πρώτης ομάδας και θα βρίσκεται κοντά στους Αντρέ Βιεϊρίνια και Γιώργο Θεοδωρίδη, ενισχύοντας τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Σαραϊδάρης βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2017. Αρχικά ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνου δημοσίων και διεθνών σχέσεων, ενώ από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι το 2020 διετέλεσε team manager της πρώτης ομάδας. Τον Οκτώβριο του 2021 επέστρεψε στον σύλλογο, έπειτα από απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της μετάβασης ποδοσφαιριστών από τον ΠΑΟΚ Β στην πρώτη ομάδα.

Παράλληλα είχε αναλάβει τη μέριμνα για τη σταδιακή μετάβαση του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου από τον ΑΣ στην ΠΑΕ, ενώ την τελευταία τριετία εκτελούσε χρέη team manager στον ΠΑΟΚ Β.

Η επιστροφή του στην πρώτη ομάδα αποτελεί, πάντως, μία μόνο από τις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί. Οι συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη έχουν ανοίξει έναν ευρύτερο κύκλο αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό της ΠΑΕ και πλέον αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις που θα αποτυπώσουν το σύνολο των αποφάσεων του Ιβάν Σαββίδη.