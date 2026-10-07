Νέα παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία, με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ να βρίσκεται για ακόμη μία φορά κοντά στην ομάδα και να παρακολουθεί την προπόνηση του «Δικεφάλου».

Ο Ιβάν Σαββίδης συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, δίνοντας το «παρών» για ακόμη μία φορά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Ο πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ βρέθηκε ξανά στο προπονητικό κέντρο και παρακολούθησε από κοντά το πρόγραμμα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι, σε μία περίοδο κατά την οποία η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη συνοδεύεται από συνεχείς επαφές και συσκέψεις γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίας του στο προπονητικό κέντρο είχε ξεχωριστά τετ α τετ τόσο με τον Ιταλό τεχνικό όσο και με παίκτες της ομάδας.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στη Νέα Μεσημβρία. Η συχνή παρουσία του δίπλα στην ομάδα αποτυπώνει και την άμεση ενασχόλησή του με όσα αφορούν την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, την ώρα που έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για αλλαγές σε πρόσωπα και ρόλους μέσα στην ΠΑΕ.

Ο πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας, επαναλαμβάνοντας τους δύο μεγάλους στόχους της φετινής σεζόν.

«Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε σας, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς», είπε μεταξύ άλλων γνωστοποιώντας παράλληλα ότι σε περίπτωση επίτευξης των στόχων θα υπάρξουν μεγάλα μπόνους για την ομάδα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα και στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, ζητώντας από όλους να μην υποτιμήσουν την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Επισήμανε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θεωρήσει εύκολο οποιοδήποτε παιχνίδι και ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν κάθε φορά στο γήπεδο με τη σωστή νοοτροπία, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για τους τρεις βαθμούς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα νέα ήταν ευχάριστα για τον Λίσι. Οι Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κόστα προπονήθηκαν κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο ρυθμούς μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν, ενώ ο Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος.

Η προπόνηση ήταν απαιτητική και περιλάμβανε παιχνίδι κατοχής, τελειώματα και τακτική σε δύο γκρουπ, με το βάρος στη συνέχεια να πέφτει στην επιθετική τακτική.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρό χώρο, καθώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τούμπα (12/10, 18:00).