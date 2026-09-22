Ο Κώτσιρας έκανε υπέροχο Fair Play προς τον Χριστογεώργο, ενώ ο Μπαρτόλο προχώρησε σε κίνηση ανθρωπιάς σε ένα από τα παιδιά που συνόδευσαν τους παίκτες στο ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR.

Ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR πέρα από ματσάρα με τέσσερα γκολ, έντονες εναλλαγές συναισθημάτων και αρκετές ευκαιρίες ήταν και ένα παιχνίδι με υποδειγματικές κινήσεις που θέλουμε να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο μας.

Πριν τον αγώνα, οι Κρητικοί διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στο Παγκρήτιο, αφιερωμένη στα παιδιά που δίνουν ή έδωσαν στο παρελθόν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τα κατάφεραν. Μερικοί από αυτούς τους νικητές της ζωής συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και τους διαιτητές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ένα από αυτά τα παιδιά έχει τεχνητό αριστερό πόδι και ο μεσοεπιθετικός των Αρκάδων, Χουλιάν Μπαρτόλο, έσκυψε να του δέσει τα κορδόνια! Μάλιστα οι Κυπελλούχοι ανέδειξαν και «υποκλίθηκαν» στην... μάγκικη κίνηση του Αργεντινού.

«Χουλιάν Μπαρτόλο υποκλινόμαστε! Μια κίνηση τόσο απλή, αλλά με τεράστια σημασία! Οι λέξεις περισσεύουν…», αναφέρει η σχετική ανάρτηση του ΟΦΗ.

Στη συνέχεια, είχαμε και μια υπέροχη κίνηση Fair Play κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κώτσιρα.

Στο 16ο λεπτό ο εκ των αρχηγών του Αστέρα AKTOR έπιασε υπέροχο σουτ, όμως ο φορμαρισμένος Νίκος Χριστογεώργος του είπε «όχι» με φανταστική απόκρουση στο «παραθυράκι» της εστίας του.

Πριν την εκτέλεση του κόρνερ ο Έλληνας μπακ αγκάλιασε τον τερματοφύλακα των Κρητικών και τον συνεχάρη για την εκπληκτική του επέμβαση, εκτιμώντας την ενέργεια του συναδέλφου του, παρόλο που του «στέρησε» υπέροχο γκολ, το οποίο μάλιστα θα ήταν για το 0-1.