Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο, με 2-2.

Ο ΟΦΗ για ακόμα μια φορά... αρνήθηκε να χάσει. Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να κάνει ανατροπή στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως τελικά οι Κυπελλούχοι Ελλάδας κατάφεραν να αποσπάσουν το βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στο υπέροχο γκολ του Νίκου Αθανασίου στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 18’. Ο Αποστολάκης επιχείρησε διαγώνιο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 25’, ο Μέντεθ έφυγε στον χώρο από μπαλιά του Κετού, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Μακέντα με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-1.

Στο 50’, ο Μπαρτόλο με εξαιρετική ατομική ενέργεια «χόρεψε» την άμυνα του ΟΦΗ και γύρισε παράλληλα την μπάλα, ο Κωστούλας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα πάνω στον Χριστογεώργο και ο Κετού, που ακολούθησε τη φάση, με δυνατό σουτ έγραψε το 1-2.

Στο 90+5' ο Αθανασίου συνέκλινε από τα αριστερά και με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Παπαδόπουλου για το τελικό. 2-2

Τα highlights του ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR