Ο Αστέρας Τρίπολης ως το 95' κρατούσε στα χέρια του την πρώτη νίκη στη σεζόν, εκμεταλλευόμενος τον όχι φρέσκο Ευρωπαίο ΟΦΗ! Ομως οι Κρητικοί απέδειξαν πως φέτος έχουν... άλλο μέταλλο και στο φινάλε πήραν τον βαθμό (2-2) με τη γκολάρα του Αθανασίου!

Ο Αστέρας AKTOR έχασε στο φινάλε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Οι Αρκάδες κατάφεραν να κάνουν, προσωρινά, ανατροπή στην έδρα των Κυπελλούχων, όμως οι Κρητικοί κατάφεραν να σώσουν τον βαθμό στο φινάλε με υπέροχο γκολ του Αθανασίου (2-2).

Στους 10 βαθμούς ο ΟΦΗ, στους 2 πόντους ο Αστέρας AKTOR.

Άνοιξε το σκορ ο Αποστολάκης, «απάντησε» ο Μακέντα

Ο ΟΦΗ απείλησε πρώτος στο 11’, όταν ο Χατζηγιοβάνης δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε.

Ο Αστέρας AKTOR είχε τη δική του στιγμή στο 16’, με τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό μακρινό σουτ του Κώτσιρα.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 18’. Ο Αποστολάκης επιχείρησε διαγώνιο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η αντίδραση του Αστέρα AKTOR ήταν άμεση. Στο 25’, ο Μέντεθ έφυγε στον χώρο από μπαλιά του Κετού, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Μακέντα με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Χριστογεώργο, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για το 1-1.

Προσωρινή ανατροπή με Κετού, έσωσε το βαθμό με γκολάρα ο Αθανασίου

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Αστέρα να ολοκληρώνει την ανατροπή. Στο 50’, ο Μπαρτόλο έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, «χόρεψε» την άμυνα του ΟΦΗ και γύρισε παράλληλα την μπάλα. Ο Κωστούλας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα πάνω στον Χριστογεώργο και ο Κετού, που ακολούθησε τη φάση, με δυνατό σουτ έγραψε το 1-2.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να βρει την ισοφάρση. Στο 54’, ο Ισέκα σούταρε από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε εύκολα.

Στο 72’, ο Αϊτόρ δοκίμασε το πόδι του από το ημικύκλιο, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Στπ 75' ο Ρικαρντίνιο γύρισε την μπάλα στον Μπαρτόλο, ο οποίος απέφυγε τρεις αντιπάλους και πλάσαρε εύστοχα τον Χριστογεώργο. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο Μπαρτόλο χρησιμοποίησε το χέρι του και το 1-2 παρέμεινα

Στο 86’, ο Κρίζμανιτς έκανε το γύρισμα και ο Αϊτόρ βρέθηκε σε καλή θέση για το σουτ, όμως ο Παπαδόπουλος απέκρουσε με το πόδι.

Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να «τελειώσει» το ματς σε κάποιες από τις αντεπιθέσεις του και το «πλήρωσε». Στο 90+5' ο Αθανασίου συνέκλινε από τα αριστερά και με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Παπαδόπουλου για το τελικό. 2-2