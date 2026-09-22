Ο άσος του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναϊ προχωράει νέα επιχειρηματικά σχέδια.

Ο Αζεντίν Ουναϊ δεν έχει ταλέντο μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο διεθνής Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κι εκτός ποδοσφαίρου.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός επενδύει τα χρήματα που κερδίζει από το ποδόσφαιρο και στην πατρίδα του. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής εκτός από τον τομέα των ακινήτων, έχει αναλάβει δύο ακόμα πρότζεκτ, ένα αθλητικό κι ένα εκτός γηπέδων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα ledesk.ma, ο Ουναϊ έχει εταιρεία που θα διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις. Σε διάφορα σπορ.

Το δεύτερο έχει σχέση και με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση του Ουναϊ θα εισάγει από την Ελλάδα στην πατρίδα του το Μαρόκο, ηλεκτρικές -οικιακές συσκευές.