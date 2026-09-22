Το ξεκίνημα και οι πολύ καλές επιδόσεις του Παναγιώτη Φώτη στον Ατρόμητο, το πως ήρθε στον Παναθηναϊκό και η εξαιρετική πορεία του αυτό τον έναν και πλέον χρόνο στο «τριφύλλι».

Ο Παναγιώτης Φώτης τράβηξε τα βλέμματα για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, αφού πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας Κ17 του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας με 8-0 σημειώνοντας πέντε τέρματα.

Ο 15χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται με την Κ17 των «πράσινων», ήρθε στην ομάδα τον περασμένο Ιούλιο κι έκτοτε αποτελεί έναν από τους παίκτες που ξεχωρίσει περισσότερο στην ακαδημία του «τριφυλλιού» λόγω της εξαιρετικής επαφής του με τα δίχτυα.

Το ξεκίνημά του και η πρώτη προσπάθεια του Παναθηναϊκού

Γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 2010 στο Μαρούσι και αγωνίζεται ως φορ. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία των αδερφών Σταύρου και Κώστα Μισαηλίδη στο Περιστέρι σε ηλικία 4 ετών, οι οποίοι αποτελούν παλιές δόξες του Ατρομήτου.

Εκεί άρχισε να ξεχωρίζει από νωρίς παίζοντας συνεχώς και με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Είχε φτάσει να αγωνίζεται σε 3-4 ματς κάθε εβδομάδα και κάπου εκεί ήταν που ο μικρός ερωτεύτηκε πραγματικά το ποδόσφαιρο.

Σ' ένα παιχνίδι που είχε δώσει η ομάδα του κόντρα στον ΠΑΟ ΡΟΥΦ, όπου εκείνος αγωνίστηκε ξανά με μεγαλύτερους, κέντρισε το ενδιαφέρον του Κώστα Μαυρίδη, που εκτελούσε τότε χρέη σκάουτ για το κλαμπ των «πράσινων». Κλήθηκε τότε να κάνει ένα δοκιμαστικό για δύο εβδομάδες, τελικά έκατσε τρεις εκεί, όμως το «τριφύλλι» επέλεξε να μην τον κρατήσει.

Εκείνος στην ουσία δεν επέστρεψε ποτέ στις ακαδημίες των αδερφών Μισαηλίδη, αφού πήγε στην μεγάλη ομάδα της περιοχής του, τον Ατρόμητο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του σε ηλικία 11 ετών και παρέμεινε εκεί για περίπου τέσσερα χρόνια, γράφοντας εξαιρετικά νούμερα.

Δεν είναι τυχαίο πως ήδη από κει έκανε τις πρώτες του συμμετοχές και στη Εθνική ομάδα της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα την Κ15. Την τελευταία του σεζόν (2024-2025) στο Περιστέρι αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος της Superleague Κ15 με 13 γκολ, παρ' ότι είχε χάσει μάλιστα τρεις μήνες, εξαιτίας μίας πνευμονίας, που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

Φύσσας και Ελευθεριάδης τον έντυσαν στα πράσινα

Τον καιρό που είχε έρθει η ώρα του να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Ατρομήτου, μπλέχτηκε στην ιστορία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ότι είχε ξεκινήσει ένα καινούργιο πρότζεκτ στις ακαδημίες του, βάζοντάς τες και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον σύλλογο.

Οι άνθρωποι των «πρασίνων» είχαν ήδη πλησιάσει την οικογένεια δύο και τρεις μήνες πριν τελειώσει η σεζόν που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ. Και μάλιστα όχι όποιοι κι όποιοι. Ο legend του «τριφυλλιού», που έχει και την εποπτεία των ακαδημιών, Τάκης Φύσσας, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής αυτών, Θόδωρος Ελευθεριάδης έπεισαν την οικογένεια του παιδιού να τον εμπιστευτεί σε κείνους και να τον φέρει στο Κορωπί. Έτσι, μπόρεσαν να τον κάνουν δικό τους έναντι του ποσού των 6 χιλ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν απλώς στα τροφεία που έπρεπε να πάρει η ομάδα του Περιστερίου.

Στο «τριφύλλι» ενσωματώθηκε στην Κ17 και λίγες εβδομάδες μετά, τον Νοέμβριο, υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Οι εξαιρετικές του επιδόσεις με το συγκεκριμένο ηλικιακό κλιμάκιο, του έδωσαν το «εισιτήριο» και για την Κ19, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Στις 26/10/2025 έκανε το ντεμπούτο του απέναντι στον Αστέρα Aktor μπαίνοντας ως αλλαγή και σκόραρε μάλιστα στη νίκη του Παναθηναϊκού με 5-0. Έπειτα, συνέχισε στην Κ17 και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος κατακτώντας το πρωτάθλημα όντας μάλιστα και δεύτερος σκόρερ με 20 τέρματα, μένοντας πίσω μόνο από τον Αργύρη Αργυρίου της ΑΕΚ, που τελείωσε τη σεζόν με 29 γκολ.

Φέτος έχει ξεκινήσει το ίδιο «ζεστός». Σκόραρε δύο γκολ στη νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας με 4-0 επί του Λεβαδειακού κι άλλα πέντε στο 8-0 με την Καλαμάτα φτάνοντας τα επτά συνολικά σε τέσσερα παιχνίδια ενώ είδε μάλιστα και το όνομά του να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στις κλήσεις της Κ17 της Εθνικής Ελλάδος για τα ματς που θα δώσει για τα προκριματικά του Euro στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Ο Σταύρος Μισαηλίδης στο Gazzetta για τον Φώτη

Το Gazzetta επικοινώνησε με ένα από τα δύο αδέρφια που είχαν την πρώτη ακαδημία που πήγε ο Παναγιώτης Φώτης, τον Σταύρο Μισαηλίδη. Εκείνος και ο αδερφός του, που είναι και προπονητές εκεί, ήταν οι πρώτοι που πήραν στα χέρια τους τον νεαρό φορ, ένα παιδί που έδειχνε από πολύ μικρό το potential που είχε για εξέλιξη.

«Ήρθε στην ακαδημία μας τεσσάρων ετών. Πρόκειται για ένα παιδί με πολύ καλό χαρακτήρα. Μπορεί από μικρός να μην είχε τη σωματοδομή που έχει αποκτήσει σήμερα, ωστόσο είχε πάντα δύναμη και καλές τοποθετήσεις.

Ξεχώριζε από πολύ μικρή ηλικία. Μετά τις προπονήσεις καθόταν πολλές φορές και του κάναμε σέντρες εγώ ή ο αδερφός μου με τον πατέρα του για να βελτιώσει τα τελειώματά του. Στα 10 του είχε βρεθεί ξανά κοντά στον Παναθηναϊκό, αφού είχε πάει για δοκιμαστικά στην ακαδημία του, όμως τότε δεν προχώρησε η μετακίνησή του».