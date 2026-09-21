Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για μία αλλαγή που έκανε τον Παναθηναϊκό διαφορετικό σε σχέση με τον καλοκαιρινό του εαυτό.

Στο σημείωμα της 29ης Αυγούστου, λίγο μετά τα προκριματικά του Conference League που έφεραν το 3/3 του Παναθηναϊκού και λίγο πριν την εκκίνηση του φετινού πρωταθλήματος που έφερε το 5/5, καταθέσαμε σε τούτη την γωνιά τα πρώτα στοιχεία που προέκυπταν μέσα από το Wyscout για τους δείκτες της απόδοσης του Τριφυλλιού.

Η μεγάλη πρόοδος σε σχέση με τον περσινό του εαυτό, είχε έρθει από την δημιουργία με 1.97xGoals ανά παιχνίδι (προκαλούμε να διαβάσει κάποιος τα σχόλια από κάτω για να καταλάβει πόσο εύκολα ένα κομμάτι του ποδοσφαιρικού κοινού στην Ελλάδα απαξιώνει πρόσωπα, καταστάσεις και επαγγελματίες) και η μεγάλη «πληγή» ήταν εκείνη της ανασταλτικής λειτουργίας.

Στα πρώτα ματς της Super League, με τον χρόνο προπονήσεων να λειτουργεί ευεργετικά για τις ομαδικές λειτουργίες και τους Λουζά, Ουναί, Σαλάχ Εντίν να μπαίνουν στην εξίσωση(κυρίως ο καλλιτέχνης από το Μαρόκο), ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα αγώνων με συγκλονιστική επίδοση, άνω των 3xGoals ανά παιχνίδι, δείγμα της δουλειάς του προπονητή στο κομμάτι αυτό, της αγωνιστικής φιλοσοφίας και της ατομικής ποιότητας του έμψυχου δυναμικού.

Η μεγάλη του διαφορά, όμως, δεν έχει να κάνει με την παραγωγή φάσεων αλλά με την ανασταλτική του συμπεριφορά, με τις ποιοτικές τελικές που επέτρεπε σε ακραίο βαθμό και έκανε την ζωή του πολύ πιο δύσκολη. Όπως θα συνέβαινε σε κάθε ομάδα με 1.68xGA ανά παιχνίδι!

Στα ματς της Super League οι Αθηναίοι, όχι μόνο δέχθηκαν μόνο δύο γκολ σε πέντε αναμετρήσεις αλλά κράτησαν αρκετά χαμηλά τους αντιπάλους, επιτρέποντας ελάχιστα πράγματα και δείχνοντας σημαντική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Από το 1.68 της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 0.65xGΑ της Ελλάδας, μειώνοντας σχεδόν τρεις φορές την απειλή των αντιπάλων, γεγονός που συνιστά βελτίωση, πρόοδο και μάλιστα εντυπωσιακή.

Πως και γιατί συνέβη αυτό και θα πρέπει να διατηρηθεί στα ίδια κορυφαία επίπεδα και στη συνέχεια όλων των διοργανώσεων; Κάποιοι από τους κυριότερους λόγους είναι οι εξής:

1) Με Πένια, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν η αμυντική πεντάδα μέσα από προπονήσεις και παιχνίδια απέκτησε «χημεία», συνοχή, λειτουργούν πλέον ως «ένα» ενώ οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο των μετόπισθεν έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο.

2) Το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε, σε ένα από τα πράγματα στο ποδόσφαιρο που θέλουν χρόνο δουλειάς. Οι τοποθετήσεις έγιναν καλύτερες, οι αντιδράσεις πιο aggresive, η είσοδος του Κάνγκουα στην ενδεκάδα έδωσε λύσεις εκεί, όπως φυσικά και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του Ετιέν Καμαρά σε αυτό το κομμάτι των καθηκόντων του.

3) Ο Παναθηναϊκός μέσα από την ομαδική του βελτίωση επιθετικά, μείωσε και τους κινδύνους. Από το 57% στη κατοχή, έφτασε στο 65%. Κράτησε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, μείωσε τον χρόνο που είχε ο αντίπαλος, ώστε να παράξει πράγματα, ελαχιστοποίησε τα «πουλήματα» της μπάλας σε χώρους όπου απλά απαγορεύεται.

Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα που ακόμη βρίσκεται σε φάση «χτισίματος», δημιουργίας συνηθειών, αυτοματισμών, εκμάθησης των ρόλων στο σχέδιο του προπονητή.

Το 10/13 είναι ένα δείγμα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά, το πλάνο λειτουργεί αλλά ακόμη έχει δρόμο το «τριφύλλι» για να φτάσει τόσο εκεί που θέλει ο Νίστρουπ όσο και εκεί που η ατομική ποιότητα προστάζει. Δεδομένα όμως, μέχρι στιγμής, κάνει μόνο βήματα μπροστά και έτσι πρέπει να συνεχίσει...