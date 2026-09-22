«Ολυμπιακός και Ρόμα ενδιαφέρονται για τον Ραφαέλ Γκερέιρο»

Δημοσίευμα από την Ιταλία τονίζει πως Ολυμπιακός και Ρόμα έχουν βάλει στον στόχαστρο τον Πορτογάλο πρώην αριστερό μπακ της Μπάγερν, Ραφαέλ Γκερέιρο.

Το μεταγραφικό παζάρι μπορεί να ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι ομάδες της Super League δεν μπορούν να ρίχνουν και κλεφτές ματιές στην αγορά των ελευθέρων.

Η λίστα, άλλωστε, είναι μπόλικη με σοβαρές παρουσίες και δημοσίευμα από την Ιταλία φέρνει τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο για την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο.

Ο 32χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ ψάχνει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Μπάγερν Μονάχου και το «Tuttomercato» κάνει λόγο για ερυθρόλευκο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Οι Ιταλοί ωστόσο ξεκαθαρίζουν πως ο Ολυμπιακός δεν παίζει μόνος του...

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η Ρόμα έχει με τη σειρά της τον Γκερέιρο ψηλά στη λίστα της, μιας και ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι τον θεωρεί ως μια ιδανική επιλογή για να ενισχύσει το αριστερό φτερό της άμυνας.

Αφού χαλύβδωσε το όνομά του στη Γαλλία με τα χρώματα των Καέν και Λοριάν, ο Γκερέιρο έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του το 2016, όταν πήρε μεταγραφή στη Ντόρτμουντ. Από την πορεία του στη Bundesliga τελικά κατάφερε να τραβήξει και την προσοχή της Μπάγερν, η οποία τον απέκτησε ως ελεύθερο το 2023 και τον είχε στο ρόστερ για μια τριετία.