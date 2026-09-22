Αυτός είναι Νταβίντ Ροντρίγκεθ της Κ19 του Ολυμπιακού: Πώς περιγράφει ο ίδιος τον εαυτό του

Το Gazzetta περιγράφει το προφίλ του Νταβίντ Ροντρίγκες, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού στην Κ19, που αποτελεί επιλογή του Ζοφρέ Μονκαντά.

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα κλειδιά της Κ19 στον 34χρονο Νταβίδ Ροντρίγκεθ ντε Πράδο, ο οποίος διαδέχεται τον Γιώργο Σίμο στον πάγκο της ομάδας. Η διαδρομή του Ισπανού έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: από πολύ μικρή ηλικία βρίσκεται στους πάγκους και έχει περάσει από διαφορετικά περιβάλλοντα, από τις ισπανικές ακαδημίες μέχρι τη Μίλαν και τη Μόντενα. Το ισπανικό και ιταλικό ρεπορτάζ τον παρουσιάζει ως έναν προπονητή με έντονη μεθοδολογική προσέγγιση και ξεκάθαρες ιδέες για το παιχνίδι.

Πάμε να δούμε λοιπόν βήμα - βήμα ορισμένα στοιχεία για τη φιλοσοφία του και γενικότερα το προφίλ του. Τo Gazzetta.gr σάς παρουσιάζει τον νέο τεχνικό της Κ19 του Ολυμπιακού μέσω διαφόρων ρεπορτάζ στις πρώην ομάδες του.

Η ταυτότητα πάνω από το «σύστημα»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, όταν εργαζόταν στην Αλκορκόν, ο Ροντρίγκεθ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πιστεύει σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο στιλ που εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Η δική του λέξη-κλειδί είναι η «ταυτότητα». Θέλει ομάδες γενναίες, που να έχουν πρωτοβουλία είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτήν, να διεκδικούν κάθε μονομαχία και να προσπαθούν να έχουν το βάρος του παιχνιδιού. «Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, θέλω να παίρνω την πρωτοβουλία», ήταν ουσιαστικά το στίγμα που έδινε τότε στη δουλειά του.

Το βασικό του εργαλείο

Ο ίδιος περιγράφει τη φιλοσοφία του με τη φράση «προπονώ για να ανταγωνίζομαι». Στην επίσημη ιστοσελίδα του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προπόνηση ως εργαλείο βελτίωσης, στη μελέτη του χώρου και στη σύνδεση των τεχνικοτακτικών ασκήσεων με πραγματικές καταστάσεις αγώνα. Θέλει ο ποδοσφαιριστής να βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα να δουλεύει με μεγάλη λεπτομέρεια πάνω στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: να μην περιμένει τι θα κάνει ο αντίπαλος, αλλά να αναζητά τα σημεία στα οποία η δική του ομάδα μπορεί να επιβληθεί.

Έχει περάσει από το «εργαστήριο» της Μίλαν

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του βιογραφικού του. Τη σεζόν 2023-24 βρέθηκε στο πλευρό του Ινιάτσιο Αμπάτε στη Μίλαν Κ19 και συμμετείχε τόσο στην Primavera όσο και στο UEFA Youth League, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό της Νιόν. Ιταλικά δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με την ανάπτυξη ποδοσφαιριστών όπως ο Φραντσέσκο Καμάρντα και ο Κέβιν Ζερόλι. Η «Gazzetta di Modena», όταν ανέλαβε τη Μόντενα, τον παρουσίασε ακριβώς μέσα από αυτή τη δουλειά: ως τον άνθρωπο που μαζί με τον Αμπάτε είχε συμβάλει στη διαμόρφωση νεαρών ταλέντων.

Στη Μόντενα πήρε πλέον δική του ομάδα

Δεν έμεινε μόνο στον ρόλο του βοηθού. Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την Primavera της Μόντενα, στο πρωτάθλημα Primavera 2, έχοντας πλέον την ευθύνη μιας ομάδας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κάθισε στον πάγκο σε 22 αγώνες, με 1,18 βαθμούς ανά παιχνίδι. Την επόμενη σεζόν μετακινήθηκε στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, ως συνεργάτης του Αντρέα Σότιλ. Η ίδια η Μόντενα τον συμπεριέλαβε επίσημα στο επιτελείο της πρώτης ομάδας για τη Serie B.

Η επιθετική και δυναμική ποδοσφαιρική αντίληψη

Στην επίσημη παρουσίαση της ποδοσφαιρικής του ιδέας, ο Ροντρίγκεθ μιλά για ομάδες «γενναίες με την μπάλα και φιλόδοξες χωρίς αυτήν», κατοχή, δημιουργία ευκαιριών, κινητικότητα και κατανόηση του χώρου. Θέλει δυναμικό ρυθμό, αντιμετώπιση της αντίπαλης πίεσης και δημιουργία πλεονεκτημάτων προς την περιοχή. Σε ισπανικό δημοσίευμα για την παρουσία του στη Μόντενα αναφερόταν επίσης ότι η ομάδα του είχε έντονα επιθετική κατεύθυνση και μέσο όρο 2,5 γκολ ανά αγώνα εκείνη την περίοδο. Υπάρχει, λοιπόν, ένα κοινό νήμα σε όλη την πορεία του: ανάπτυξη ποδοσφαιριστών, μεθοδολογία, πρωτοβουλία και επιθετική νοοτροπία. Από την Ισπανία μέχρι τη Μίλαν και τη Μόντενα, ο Ροντρίγκεθ έχει κινηθεί σε περιβάλλοντα στα οποία η εκπαίδευση του παίκτη αποτελεί βασικό ζητούμενο. Και αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο θα κριθεί η δουλειά του στον Ολυμπιακό: όχι μόνο στα αποτελέσματα της Κ19, αλλά στο πόσοι ποδοσφαιριστές θα καταφέρουν να κάνουν το επόμενο βήμα προς την πρώτη ομάδα.

Πώς συστήνει τον εαυτό του

Ο Νταβίδ Ροντρίγκεθ έχει έναν αρκετά ξεκάθαρο τρόπο να περιγράφει τον εαυτό του και την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία. Δεν θέλει να εγκλωβίζεται σε έναν συγκεκριμένο σχηματισμό ή σε ένα δογματικό στιλ παιχνιδιού. Για τον ίδιο, μεγαλύτερη σημασία έχει η ταυτότητα της ομάδας. «Η ταυτότητα που αναζητούμε είναι αυτή μιας γενναίας ομάδας», έχει δηλώσει, εξηγώντας ότι θέλει οι ομάδες του να έχουν την πρωτοβουλία, είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτήν, να κυριαρχούν και να έχουν το βάρος του αγώνα.

Ο Ισπανός μιλά για επιθετικότητα, ένταση και διαρκή ανταγωνιστικότητα. «Πρέπει να είμαστε επιθετικοί και δυναμικοί, διεκδικώντας κάθε μονομαχία και κερδίζοντας κάθε φάση», έχει πει χαρακτηριστικά. Και όταν καλείται να περιγράψει τον ίδιο τον άνθρωπο πίσω από τον προπονητή, χρησιμοποιεί δύο λέξεις: «μεγάλη φιλοδοξία» και «μεγάλη πείνα». Μία φιλοσοφία που πλέον καλείται να μεταφέρει και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην επισημοποίηση της πρόσληψής του.

Ιδού η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίδ Ροντρίγκεθ (David Rodríguez), ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή της Κ19. Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, με σπουδές Director of football στην ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, από το 2024 έως το 2026 εργάστηκε στην ιταλική Modena, αρχικά ως προπονητής της ομάδας Νέων και ακολούθως ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα.

Το 2023-2024 ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα Νέων της Μίλαν και το 2022-2023 προπονητής στην U19 της Getafe. Ο 34χρονος Ισπανός προπονητής έχει δουλέψει στο παρελθόν και σε C.D. Parquesol, C.D. Villa de Simancas, C.D. San Agustin, Real Valladolid, Betis C.F., C.D. Pedroñeras και C.D. Alcorcon.

Βοηθός του Νταβίδ Ροντρίγκεθ αναλαμβάνει ο Αϊτόρ Γκαρθία Μορένο (Aitor Garcia Moreno)».