Ολυμπιακός: Δεν…λάμπουν, όμως ας τους δούμε και λίγο παραπάνω…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για παίκτες που ακόμη δεν έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις στον Ολυμπιακό.

Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν κερδίσει μέχρι τώρα τις εντυπώσεις οι ακραίοι μπακ του Ολυμπιακού. Εξίσου αλήθεια είναι ότι οι τρεις από τους τέσσερις είναι υπερβολικά γρήγορο να κριθούν, καθώς ακόμη καλά καλά δεν ήρθαν, που λέει ο λόγος.

Το δεδομένο είναι ότι όπως παίζει ο Ιμανόλ θέλει τα μπακ να γίνονται εξτρέμ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, κάτι που συνέβαινε ουσιαστικά κι επί Μεντιλίμπαρ. Και μπορεί να μην έχουν λάμψει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, όμως η καταμέτρηση λέει ότι ο Σάλιακας έδωσε τα δύο διπλά (με γκολ στη Λιβαδειά κι ασίστ στην Τρίπολη) κι από εκεί και πέρα στο Κύπελλο ο Πέντερσεν έχει μία ασίστ με τον Βόλο κι ο Μπρούνο ένα γκολ στη Λάρισα, με τον Τικνιζιάν να έχει την εξαιρετική σέντρα στην κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο δοκάρι στην Τρίπολη.

Όχι, δεν λέω ότι είναι μία πολύ καλή συγκομιδή, απλά την καταγράφω και υποστηρίζω ότι είναι παίκτες, ειδικά οι νεομεταγραφέντες που χρειάζονται υπομονή, καθότι ειδικά τον Πέντερσεν δεν τον έχουμε δει ούτε σε τρία ματς ολόκληρα, ο δε Τικνιζιάν έχει παίξει βασικός σε τέσσερα ματς κι αλλαγή σε άλλα τρία κι ο Σάλιακας σε άλλα τέσσερα και σε ένα αλλαγή. Κι ο Μπρούνο στα πέντε-έξι ματς στα οποία έχει παίξει πολύ καλό δεν τον λες, αλλά κακός δεν ήταν.

Για να είμαι ειλικρινής, κι εμένα ο Πέντερσεν δεν μου γεμίζει το μάτι, αλλά τον έχουμε δει τόσο λίγο που δεν μπορεί να γίνει κριτική με ασφάλεια. Κάτι λέει, κάτι δεν λέει ο Νορβηγός, που είναι πολύ επιθετικογενής μπακ, αλλά περισσότερο με ημιτελείς ενέργειες. Ο Τικνιζιάν αν μη τι άλλο βγάζει ενέργεια στο παιχνίδι του, απλά έχει ορισμένες κακές στιγμές (σε σέντρες και διωξίματα) και χάνει τις εντυπώσεις. Μου μοιάζει λίγο αγχωμένος, ωστόσο έχω την εκτίμηση ότι από σέντρες και γυρίσματα του ο Ολυμπιακός θα βάλει γκολ.

Ο Σάλιακας όσο αρχίζει και βάζει περισσότερη προσωπικότητα στο παιχνίδι του, τόσο πιο καλός θα γίνεται. Δίνει βοήθειες και μπρος και πίσω, έχει συνεργασίες με τον εξτρέμ μπροστά του, κάνει τάκλιν, περνάει κάποιες επικίνδυνες πάσες, όμως έχει και κινήσεις κακές. Π.χ., και μην επηρεαζόμαστε απλά από το ωραίο γκολ στη Λιβαδειά, τα σουτ που κάνει είναι χάλια. Και σαν να κουράζεται προς το τέλος των αγώνων. Θυμάμαι ένα σπριντ πριν γίνει αλλαγή με τη Γιαγκελόνια, που έμεινε πολύ πίσω από τον αντίπαλο του.

Τέλος πάντων, ας λάβουμε υπόψιν μας ότι και ο Σάλιακας και ο Πέντερσεν έπαιζαν τις τελευταίες σεζόν σχεδόν αποκλειστικά σε άμυνα τριών τη θέση του δεξιού μπακ-χαφ, όλη την γραμμή δηλαδή, κάτι διαφορετικό από το να παίζει σε άμυνα τεσσάρων, λ.χ. στο πώς κάνεις οφσάϊντ. Αλλά από εκεί και πέρα για τους τέσσερις μπακ που πήρε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πλήρωσε 15 εκ. Ευρώ! Για τον Πέντερσεν 6 εκ. Ευρώ, για τον Τικνιζιάν 5 εκ, για τον Σάλιακα 1,3 εκ και άλλα 2,7 εκ για τον Μαφέο, που ήδη έχει φύγει δανεικός…

Ας τους δούμε λίγο παραπάνω και ας τους κρίνουμε με την ησυχία μας, και με μεγαλύτερη σοφία, στη συνέχεια.

Άσχετο:

Είχα ενημερώσει από το πρωί της Κυριακής, από εδώ, ότι ο Μπέϊλι δεν θα πήγαινε στην Τζαμάϊκα, προκειμένου να μείνει και να δουλέψει εδώ-άλλωστε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν παράλογη. Παρεμπιπτόντως, ο διεθνής εξτρέμ δεν πήγε στην Εθνική του όχι ως τραυματίας, αλλά ως ανέτοιμος.

Κι επειδή αναφερόμαστε σε τραυματίες, αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός έχει έναν, τον Σα, που ατυχώς θα χάσει τις μισές προπονήσεις της διακοπής του πρωταθλήματος, ωστόσο δεν γινόταν αλλιώς, λόγω της θλάσης του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Χαραλάμπους έδωσε ντεμπούτο την Κυριακή κατά του Ολυμπιακού στον Ποπέσκου, τον Ρουμάνο μέσο τον οποίο είχε χρόνια παίκτη στην Στεάουα. Ο Κύπριος προπονητής του Λεβαδειακού τον πέρασε πρώτη αλλαγή από το 54ο λεπτό, αλλά ο Ποπέσκου αποδείχθηκε σε μοιραίο παίκτη της ομάδας του. Για όποιον δεν το πρόσεξε, ο Ποπέσκου (Νο 30) ήταν που μάρκαρε τον Σάλιακα στη φάση του μοναδικού γκολ του αγώνα στο 92ο λεπτό, με τον μπακ του Ολυμπιακού να πάει σφαίρα και να ξεφεύγει από την επιτήρηση του σκοράροντας!

Με την είσοδο και του Γκονζάλες στον αγώνα, ο Χαραλάμπους έβαλε στο 78’ και τρίτο στόπερ, τον Λιάγκα, για να αντιμετωπίσει τον Μεξικάνο και τον Μάριους, καταλήγοντας το παιχνίδι με ένα κάτι σαν 3-4-3, με Μανθάτη, Εμμανουηλίδη και Ποπέσκου στην επίθεση, εξ ου κι ο Ρουμάνος βρέθηκε να πρέπει να μαρκάρει τον Σάλιακα στην καθοριστική φάση. Έχω, πάντως, την αίσθηση ότι με την αποχώρηση του σέντερ φορ Κόμπναν, ο Λεβαδειακός πήγε πολύ πίσω στο τελευταίο τέταρτο και σε συνδυασμό με την αυξανόμενη επιθετικότητα του Ολυμπιακού, το πλήρωσε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀