Η διοίκηση του Ηρακλή συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στον Βάλτερ Ματσάρι που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, απορρίπτοντας τα σενάρια περί Ιορντανέσκου.

Τα τελευταία 24ώρα κάποια δημοσιεύματα από την Ρουμανία έκαναν λόγο για επαφές του Ηρακλή με τον Έντι Ιορντανέσκου, σε περίπτωση που παρθεί η απόφαση για την αποχώρηση του Βάλτερ Ματσάρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν προκύπτει από πουθενά μία τέτοια είδηση, καθώς η διοίκηση του «Γηραιού» είναι απολύτως ικανοποιημένη με τις επιδόσεις του Ιταλού προπονητή στον πάγκο της νεοφώτιστης ομάδας, ενώ τα σενάρια αναφορικά με τον Ρουμάνο τεχνικό δεν είναι παρά ανυπόστατες φήμες.

Όλη η οικογένεια του Ηρακλή στηρίζει τη δουλειά και το έργο του Ματσάρι, ενώ είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή και οποιαδήποτε σχετική φημολογία δεν έχει κάποια βάση.