Ο Βάλτερ Ματσάρι έριξε βόμβες επιβεβαιώνοντας την απόρριψη προτάσεων άλλων ομάδων αλλά και ότι αποκτήθηκαν παίκτες στον Ηρακλή που δεν ήθελε!

Ο Βάλτερ Ματσάρι απάντησε... δίχως μαλλιά στη γλώσσα. Επιβεβαίωσε ότι είχε προτάσεις για να αποχωρήσει από τον Ηρακλή, αναδεικνύοντας όμως και τη σαφέστατη διάσταση με τη διοίκηση για τους παίκτες που αποκτήθηκαν. Καθώς στο προσκήνιο ήταν το ενδιαφέρον της εθνικής Αλγερίας και ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε ότι... «Είμαι ένας προπονητής που όταν δεσμεύομαι με μια ομάδα το πηγαίνω μέχρι τέλους. Είμαι πιστός, δεν ακούω τίποτα… Είμαι περήφανος που είμαι στον Ηρακλή, μια ομάδα με σπουδαία παράδοση υπάρχει ένα project και είμαι εδώ. Είναι αλήθεια ότι απέρριψα προτάσεις από σπουδαίες ομάδες αλλά δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Είμαι στον Ηρακλή, θέλω τις ιδανικές συνθήκες, υπάρχουν πράγματα με την ομάδα που πρέπει να διευθετηθούν. Η ομάδα πάει καλά κι αν δεν υπήρχαν τα διαιτητικά λάθη, η ομάδα θα είχε μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Αν βάλετε τέσσερις βαθμούς στον Ηρακλή, θα δείτε που θα ήταν ο Ηρακλής και δεν θα ήταν άσχημα για μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην κατηγορία».

Εκεί ρωτήθηκα γι' αυτά που πρέπει να διευθετήσει με τη διοίκηση και τις φήμες περί αποχώρησαν κι έριξε τις βόμβες. «Ήρθαν παίκτες που δεν θέλαμε σαν προπονητές και σας είχα αναφέρει ένα όνομα. Δεν με άκουσαν σε κάποια πράγματα γιατί εγώ είχα ζητήσει παίκτη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ζήτησα τον Οκάκα ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει, αντιθέτως πήραν παίκτες με ίδια χαρακτηριστικά κι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της ομάδας. Θα έπρεπε να με είχαν ακούσει με τόσα χρόνια εμπειρίας. Οι παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση μαζί μου, με αγαπάνε και ακολουθούν τις οδηγίες μου αλλά για μια διοργάνωση έχω πέντε παίκτες σε μία θέση. Δεν είναι εύκολη η λειτουργία της ομάδας υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 30 παίκτες για μια διοργάνωση κι ενώ σε κάθε παιχνίδι μπορείς να χρησιμοποιήσεις 16 παίκτες. Είναι πρόβλημα. Δεν με άκουσαν», είπε!

Αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον Άρη, υποστήριξε ότι η ομάδα του παρουσίασε δύο πρόσωπα. «Πολλοί παίκτες είναι μικρό διάστημα στην ομάδα, θέλουν να αποδείξουν και διαισθανόμενοι αυτή την ανάγκη, να κερδίσουν, και εμφανίστηκαν αγχωμένοι. Αισθάνονται το βάρος της φανέλας και παρουσιάστηκαν μπλοκαρισμένοι. Στο δεύτερο ημίχρονο κοιταχτήκαμε στα μάτια και είχαμε ώθηση σαν ομάδα και κάναμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει σχεδόν τίποτα και χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι. Μένοντας στο δεύτερο ημίχρονο, αξίζαμε τη νίκη αλλά μας λείπει η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου.

Σε ερώτηση για τη μη χρησιμοποίηση των αλλαγών καθώς έκανε μόλις δύο εκ των οποίων η μία λίγο πριν τις καθυστερήσεις, απάντησε ότι… «γνωρίζετε πολύ καλά ότι έκανα περισσότερες αλλαγές και σε κάποια ακόμη και από το ημίχρονο. Εναντίον τέτοιων ομάδων είναι δύσκολο και κάποιες φορές και επικίνδυνο όταν η ομάδα πάει καλά. Ναι θα μπορούσα αλλά η ομάδα είχε ομοιογένεια και δεν ήθελα να τη χαλάσω. Είδα την ομάδα πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Αν αυτό δεν συνέβαινε θα έκανα αλλαγές αλλά είδε ότι οι παίκτες ανέπτυξαν ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι τους. Η ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα καθώς πολλοί παίκτες δεν έχουν καιρό στην ομάδα αλλά είδατε και παίκτες οι οποίοι μπορούσαν κι έβγαλαν ενενηντάλεπτο».

Ρωτήθηκε για το ότι ο Ηρακλής αντιμετώπισε πρόβλημα και πάλι στο πρώτο ημίχρονο αλλά επανέλαβε ότι ήταν ζήτημα άγχους και πίεσης των παικτών. «Οι παίκτες πρέπει να είναι πιο ελεύθεροι και απελευθερωμένοι, όπως έκαναν στο δεύτερο ημίχρονο. Γι’ αυτό τους είπα στην ανάπαυλα ότι όσοι δεν ένιωθαν καλά, θα τους αντικαθιστούσα», απάντησε μεταξύ άλλων.