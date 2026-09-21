Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καλαμάτα εκμεταλλευόμενος μία στιγμή ατόφιας ατομικής ποιότητας απ' αυτές που συνεχώς προσφέρει ο Ανδρέας Τεττέη.

Μπορεί να «ίδρωσε», όμως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να επικρατήσει στη Νίκαια της Καλαμάτας με 1-0 και να φτάσει στο 5/5 όντας μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας ενόψει της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Οι «πράσινοι» έκαναν σχετικά καλό πρώτο μέρος κι ένα χειρότερο δεύτερο, ωστόσο ήταν εκείνη που βρήκαν το μοναδικό γκολ στην αναμέτρηση κι έτσι δίκαια πήραν τη νίκη. Μπορεί αυτό να μην προήλθε από κάποια συνεργασία, αλλά από την ατομική ποιότητα του Τεττέη, όμως το «τριφύλλι» έχει κάνει μία τόσο μεγάλη επένδυση γεμίζοντας το ρόστερ του με ποιοτικούς παίκτες για να παίρνει από κείνους και τέτοιες στιγμές.

Ο Έλληνας φορ δεν είναι από τα αποκτήματα του φετινού καλοκαιριού, ούτε καν από κείνα του Γενάρη, αφού ναι μεν ήρθε τότε, ωστόσο είχε ήδη κλείσει το deal του από τον Οκτώβριο, όμως δεν παύει να είναι από τα βασικά εργαλεία του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος εκτιμάει πολύ την ικανότητα που έχει να κάνει το απρόσμενο.

Το δύσκολο ξεκίνημα, η ίωση και η επιστροφή του πραγματικού Ανδρέα

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε φέτος για πρώτη προετοιμασία τόσο υψηλού επιπέδου με τον Παναθηναϊκού και μάλιστα μία από τις πιο εξοντωτικές, αφού ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν τους... λυπήθηκε.

Ο Έλληνας φορ ατύχησε την περίοδο αυτή, στο φινάλε της προετοιμασίας, που ο οργανισμός του ήταν καταβεβλημένος από τη σκληρή δουλειά να κολλήσει και μία ισχυρή ίωση, τη λοιμώδη μονοπυρήνωση.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά τα παιχνίδια με την Πάκσι, στα οποία δεν είχε καλή απόδοση κι έτσι εκείνος αναγκάστηκε να χάσει και τα δύο ερχόμενα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να φροντίσει την υγεία του.

Όταν, όμως, επέστρεψε όντας έτοιμος πια με τη Χράντετς Κράλοβε έπιασε κατευθείαν δουλειά. Σκόραρε δύο τέρματα στο εντός έδρας ματς με τους Τσέχους, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, το οποίο βέβαια μετά εκείνη πέταξε, με αποτέλεσμα να πάει με το... μαχαίρι στον λαιμό να παίξει στην Τσεχία, αν και τελικά τα κατάφερε να προκριθεί, μετά κόπων και βασάνων.

Στο πρωτάθλημα μπορεί με τη Λιβαδειά να μην φάνηκε τόσο, όμως με τον ΠΑΟΚ έκανε μία ολοκληρωτική εμφάνιση. Σκόραρε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του, κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο στην αρχή του αγώνα, που άλλαξε το παιχνίδι ενώ πήρε και το πέναλτι που έχασε ο Ταμπόρδα στο 2-0 όντας πραγματικά ασυγκράτητος.

Ακολούθησαν τα δύο παιχνίδια με την Κηφισιά και τον Παναιτωλικό, στο πρώτο ήταν βασικός, αλλά δεν του βγήκε, στο δεύτερο έκανε καλή εμφάνιση. Έπειτα, ήρθε η αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Κύπελο που πήρε από τον Ζολιμπουά το πέναλτι που ξεκλείδωσε το παιχνίδι και χθες η Καλαμάτα.

Κόντρα στη «Μαύρη Θύελλα» απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο «ετερόφωτος» φορ είναι, αφού με μία δύσκολη προσωπική ενέργεια βρήκε το τέρμα που έκρινε το παιχνίδι.

Κοινώς στα επτά παιχνίδια που έχουν ακολουθήσει έπειτα από τα ματς με την Πάκσι, εκείνος έχει σημειώσει πέντε γκολ, έχει κερδίσει δύο πέναλτι και μία αποβολή. Τα περισσότερα απ' αυτά είναι αποτέλεσμα της ατομική του ποιότητας και των πρωτοβουλιών που παίρνει ενώ κάποια απ' αυτά είναι πράγματα που μόνο εκείνος μπορεί να κάνει από το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Κι αυτό είναι κάτι που θέλει ο Νίστρουπ. Μπορεί να είναι υπέρ των συνεργασιών στο τελευταίο τρίτο, ωστόσο θέλει από τους καλούς του παίκτες να έχουν εμπνεύσεις και να έχουν την ελευθερία να βγάλουν την ποιότητά τους στο χορτάρι και ο Τεττέη το κάνει αυτό, ίσως και περισσότερο απ' όλους.

Τι λέει το Wyscout για τον φετινό Τεττέη

Και επειδή καλή είναι η θεωρία κι αυτό που βλέπει το μάτι, όμως είναι ακόμα καλύτερο όταν αυτά τα επιβεβαιώνεις και με νούμερα (δεν υπολογίζονται τα δεδομένα από το χθεσινό ματς με την Καλαμάτα, γιατί δεν είναι ακόμα διαθέσιμα).

Τσεκάροντας όλες τις εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις μέσω του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα υπάρχει σημαντική βελτίωση στα νούμερα του. Το περσινό δείγμα αφορά 22 αγώνες, το φετινό 9. Φυσικά, πέρυσι η ομάδα δεν λειτουργούσε καλά, με τον Τεττέη να είναι ο μπροστάρης της ενώ φέτος εκείνος ανήκει σ' ένα σύνολο πολύ πιο καλοδουλεμένο,

Ο Έλληνας φορ πραγματοποιεί ένα σουτ περισσότερο ανά 90 λεπτά ενώ είναι και πιο επινδύνος έχοντας 0,12xG παραπάνω, επίδοση που αντιστοιχή σε μία καλή ευκαιρία. Δίνει αρκετά περισσότερες πάσες σε κάθε ματς, αφού πέρυσι ο ρόλος του στην επίθεση ήταν πιο μοναχικός ενώ πατάει παραπάνω και στην αντίπαλη περιοχή.

Κάνει λίγο περισσότερες ντρίμπλες, οι μονομαχίες του είναι ίδιες, αλλά το ποσοστό του είναι πιο ανεβασμένο, που μπορεί να οφείλεται και στον παράγοντα που αναφέραμε πριν, αφού υπάρχουν κι άλλοι μπροστά να δίνουν μάχες και να τον υποστηρίζουν.

Πατάει πολύ περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή μετρώντας 2,37 περισσότερες επαφές, ενώ έχει περίπου τα ίδια προωθητικά τρεξίματα, κερδισμένα φάουλ και xA.