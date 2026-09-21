Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ στα πρώτα θέματα της Σερβίας: «Στη σκιά της επιστροφής του Ομπράντοβιτς, το "τριφύλλι" παίζει και καλό ποδόσφαιρο»

Η Νο.1 ιστοσελίδα της Σερβίας, η «Μozzartsport», έκανε αφιέρωμα στην εξαιρετική πορεία του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού, ενώ δεν έλειψε και οι αναφορές στον... Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει βάλει τον Παναθηναϊκό ψηλά στην επικαιρότητα των αθλητικών μέσων της Σερβίας, όμως η «Μozzartsport» άφησε για λίγο το μπάσκετ και έφερε στο προσκήνιο την εξαιρετική πορεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Στα πρώτα θέματα της Νο.1 ιστοσελίδας της Σερβίας είναι αφιέρωμα με τίτλο: «Στη σκιά της μεγάλης επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήρθε η ώρα για καλό ποδόσφαιρο!», το οποίο αναφέρεται στο γεγονός πως η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πήγε στη διακοπή των εθνικών ούσα απόλυτη στο πρωτάθλημα.

Φυσικά, το θέμα αναφέρεται και στο τμήμα μπάσκετ του Τριφυλλιού, καθώς γράφουν: «Οι οπαδοί των Πράσινων ζούσαν από το μπάσκετ. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος επένδυσε τεράστια χρήματα και έχτισε την ισχυρότερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό το καλοκαίρι έριξε λάδι στη φωτιά, με την επιστροφή της θεότητας των οπαδών του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, και ο Γιανακόπουλος συνόδευσε τη μεγάλη επιστροφή του με τις μεταγραφές των αστέρων του μπάσκετ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ισαάκ Μπόνγκα , Σιλβάνο Φρανσίσκο. Ο ΠΑΟ έχει από κάθε άποψη την ισχυρότερη ομάδα στην επερχόμενη σεζόν της Euroleague. Οι οπαδοί του περιμένουν με ανυπομονησία να δουν την Dream Team του Ζέλικο, η οποία θα πρέπει να πάρει το στέμμα της Ευρωλίγκας από τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Ολυμπιακό.

Μέχρι να ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, η πράσινη πλευρά της Αθήνας μιλάει όλο και πιο δυνατά για... Ποδόσφαιρο! Και καλό ποδόσφαιρο...».

Το σχετικό αφιέρωμα, μεταξύ άλλων, συμπληρώνει: «Προς έκπληξη όλων, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πηγαίνουν στο πρώτο διάλειμμα των εθνικών ως πρωτοπόροι του πρωταθλήματος τους με μέγιστη απόδοση 5-0-0. Αυτό που έχουν βιώσει οι οπαδοί των Πράσινων και αυτό που έχουν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Τι έχει αλλάξει τόσο πολύ στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι; Πρώτα απ 'όλα, προσλήφθηκε ένας προπονητής. Ένας σοβαρός άνθρωπος που ενδιαφέρεται σοβαρά για την προπονητική - ο Τζέικομπ Νέστρουπ. Μιλάμε για έναν νεαρό και εξελίξιμο προπονητή που τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια τράβηξε την προσοχή με τα αποτελέσματά του στον πάγκο της Κοπεγχάγης.

Η άφιξή του σήμαινε και μια πλήρη φιλοσοφική επαναφορά των ποδοσφαιρικών απόψεων στο πράσινο κομμάτι της Αθήνας. Στην καλοκαιρινή αγορά, η ΠΑΟ επένδυσε το ποσό ρεκόρ των 45.000.000 ευρώ για την αγορά παικτών, αλλά τις προηγούμενες σεζόν, ξόδεψε 20.000.000 ή 30.000.000, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα».

Το αφιέρωμα των Σέρβων καταλήγει με ακόμα μια αναφορά στον Ομπράντοβιτς: «Το μπάσκετ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των οπαδών που έχουν το πράσινο χρώμα στην καρδιά τους, αλλά αυτή τη σεζόν φαίνεται ότι θα χρειαστεί να αφιερώσουν χρόνο για να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο».