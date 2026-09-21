Οι δυο «Δικέφαλοι» συμφώνησαν για τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα από την επόμενη σεζόν, αλλά η «μάχη» SportFM TV - Per Capita μπορεί να επεκταθεί και στην... UEFA, λόγω του επικείμενου διαγωνισμού για τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέχρι το 2031.

Δυο ομάδες, δυο από τις τέσσερις πιο εμπορικές ομάδες του πρωταθλήματος που διεκδικούν τον τίτλο μαζί με τους «αιώνιους» ήταν οι μόνες των οποίων το τηλεοπτικό συμβόλαιο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Τεράστιο το δέλεαρ για την «Per Capita» των Γ. Βαρδινογιάννη – Β. Μαρινάκη και για τον SportFM Tv του Γιάννη Αλαφούζου. Η ΑΕΚ, λοιπόν, παρά τις περί του αντιθέτου... προβλέψεις συμφώνησε με την «Per Capita» και ο ΠΑΟΚ με τον SportFM TV! Σε ποιο κανάλι θα μεταδίδονται τα παιχνίδια τους από την επόμενη σεζόν δεν είναι ακόμα γνωστό.

Κι αυτό διότι από τη μια πλευρά η Per Capita (που έχει τα δικαιώματα εφέτος των 10 εκ των 14 ομάδων της Stoximan Superleague, αν εξαιρεθούν οι δυο Δικέφαλοι, ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής) προς το παρόν διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Mελλοντικά στόχος είναι η δημιουργία συνδρομητικής πλατφόρμας ψηφιακού περιεχομένου (όχι μόνο αθλητικού) με χρονικό ορίζοντα το 2027.

Και από την άλλη, ο Sportfm TV που έχει πάρει τα δικαιώματα της Stoiximan GBL, του Κυπέλλου Ελλάδας, του Super Cup προς το παρόν μεταδίδει τα παιχνίδια του στον «ελεύθερο» ΣΚΑΪ, στην υβριδική του τηλεόραση και στο YouTube. Ολα αυτά μέχρι να είναι έτοιμη η πλατφόρμα του, πιθανώς εντός του Οκτωβρίου, διότι σε 10 μέρες αρχίζει και το πρωτάθλημα μπάσκετ!

Αν η μάχη επεκταθεί και για το Champions League και όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις; Πάρα πολύ πιθανό, αν αποφασίσει να μπει στον διαγωνισμό της UEFA και η Per Capita. Διότι ο SportFM σίγουρα θα μπει για να διεκδικήσει όλα τα ευρωπαϊκά ματς στις League Stage των τριών διοργανώσεων μέχρι το 2031, με τετραετές συμβόλαιο παρακαλώ! Ο διαγωνισμός αναμένεται να λάβει χώρα από την UEFA (μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ίδιων διοργανώσεων σε Τουρκία και Ισραήλ) στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου και αν η Disney που αναμένεται να κερδίσει στην τεράστια αγορά της Τουρκίας δεν... ενδιαφερθεί και για τη χώρα μας, η μάχη θα γίνει μεταξύ των «δύο», αν – επαναλαμβάνουμε – μπει στο διαγωνισμό και η Per Capita.

Το μόνο, βέβαιο, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι ότι το τηλεοπτικό τοπίο ως προς τα αθλητικά γεγονότα είναι πολύ ρευστό ήδη από την εφετινή σεζόν και από του χρόνου... ίδωμεν, ανάλογα με την έκβαση του διαγωνισμού της UEFA για την Ελλάδα!