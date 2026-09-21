Εντιαγέ: «Απολαμβάνω την παρουσία μου στον ΠΑΟΚ»

Ο Σερίφ Εντιαγέ μίλησε για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ, εξήγησε γιατί θεωρεί πιο δύσκολο το ελληνικό πρωτάθλημα και στάθηκε στη σημασία της νίκης στο Αγρίνιο.

Ο Σερίφ Εντιαγέ σκόραρε στο 3-1 του ΠΑΟΚ επί του Παναιτωλικού και μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για την προσαρμογή του στους «ασπρόμαυρους» και τις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, που πέτυχε στο 39' το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, τόνισε στη Magenta TV ότι όσο περνάει ο χρόνος αισθάνεται καλύτερα μέσα στην ομάδα.

«Απολαμβάνω την παρουσία μου στον ΠΑΟΚ. Στην αρχή δεν ήμουν στο 100% των δυνατοτήτων μου από πλευράς φυσικής κατάστασης. Πλέον, οι συμπαίκτες μου με γνωρίζουν και εγώ προσαρμόζομαι στο σχήμα που παίζει η ομάδα».

Ο Εντιαγέ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφορές που έχει διαπιστώσει ανάμεσα στο ελληνικό και το τουρκικό πρωτάθλημα:

«Υπάρχουν διαφορές στο τουρκικό και το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό είναι πιο δύσκολο, οι άμυνες είναι πιο σκληρές, εκεί είναι πιο ανοιχτό το παιχνίδι».

Τέλος, στάθηκε στη σημασία της νίκης πριν από τη διακοπή:

«Από τη στιγμή που πήραμε το τρίποντο όλοι είμαστε ικανοποιημένοι και ήταν σημαντικό που το αποτέλεσμα αυτό ήρθε πριν από τη διακοπή».