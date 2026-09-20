Ο ΠΑΟΚ με ένα δυνατό πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε δύο γκολ (Αλι, Εντιαγέ), επικράτησε με 3-1 του Παναιτωλικού κι έφτασε τις 13 συνεχόμενες νίκες στο Αγρίνιο! Στο -3 από την κορυφή ο Δικέφαλος του Βορρά. Σκόραρε κι ο Σορετίρε στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, άντεξε όταν ο Παναιτωλικός μείωσε και με το 3-1 στο Αγρίνιο ανέβηκε στη δεύτερη θέση, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Βασικός ο Θυμιάνης απέναντι στον ΠΑΟΚ

Για τον Παναιτωλικό, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια, με τους Αποστολόπουλο και Μαυρία στα άκρα της άμυνας και τους Γκράναθ και Κωνσταντίνο Θυμιάνη στο κέντρο της.

Η παρουσία του τελευταίου στην ενδεκάδα είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι πριν από τέσσερις μόλις ημέρες ανήκε στον ΠΑΟΚ και προπονούνταν κανονικά με τους «ασπρόμαυρους», πριν αποχωρήσει και συνεχίσει την καριέρα του στο Αγρίνιο. Ο Αναστασίου τον έριξε άμεσα στα βαθιά, δίνοντάς του φανέλα βασικού απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Εράκοβιτς, Κόγιτς και Νακάμπα, ενώ Τζενεπό, Οπόκου και Μπάντζι (κορυφή) αποτέλεσαν την τριάδα της επίθεσης.

Εκτός Τάισον και Ντιέγκο Κόστα

Με αρκετές επιστροφές σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο παράταξε τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας.

Στον άξονα ο Κρίστιαν Γιάκιτς είχε δίπλα του τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον Δημήτρη Πέλκα σε πιο προωθημένο ρόλο. Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Τάχα Άλι ξεκίνησαν στις δύο πλευρές της επίθεσης, με τον Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή.

Οι δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής ήταν αυτές των Τάισον και Ντιέγκο Κόστα. Ο Τάισον είχε παρουσιάσει συμπτώματα ίωσης από το Σάββατο, ενώ ο Κόστα αισθάνθηκε ενόχληση στο γόνατο μετά την τελευταία προπόνηση. Η μαγνητική του Βραζιλιάνου στόπερ ήταν καθαρή, ωστόσο αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και αμφότεροι έμειναν εκτός αποστολής.

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε και πήρε αυτό που δικαιούταν

Το πρώτο ημίχρονο στο Αγρίνιο είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο ΠΑΟΚ μπήκε από το πρώτο λεπτό με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του, πίεσε ψηλά, κέρδισε μπάλες και εγκαταστάθηκε για μεγάλα διαστήματα στο μισό του Παναιτωλικού, που δεν κατάφερε να απειλήσει ούτε μία φορά ουσιαστικά τον Παβλένκα.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 21', όταν ο Πέλκας εκτέλεσε και ο Κουτσερένκο απομάκρυνε δύσκολα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κένι γύρισε για τον Εντιαγέ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Ισπανός μπακ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ τη στιγμή του σουτ του Πέλκα.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει. Στο 25' ο Ζαφείρης έκλεψε ψηλά, αλλά ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε τη φάση. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν ήδη πέντε τελικές πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισό του ημιχρόνου, όμως σε κάποιες περιπτώσεις η κατάχρηση πάσας τούς στέρησε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες καθαρές ευκαιρίες.

Άλι και Εντιαγέ μετέτρεψαν την υπεροχή σε γκολ

Η ξεκάθαρη υπεροχή του «Δικεφάλου» αποτυπώθηκε στον πίνακα του σκορ στο 33'. Μετά από κόρνερ του Παναιτωλικού, ο ΠΑΟΚ έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Γιάκιτς βρήκε εξαιρετικά τον Τάχα Άλι και εκείνος μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε. Η μπάλα κόντραρε πριν καταλήξει στα δίχτυα του Κουτσερένκο για το 0-1, με τους «ασπρόμαυρος» να παίρνουν αυτό που δικαιούταν βάσει της εικόνας τους.

Εξι λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ. Στο 39', μετά από εκτέλεση κόρνερ και διαδοχικές κεφαλιές μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα για το 0-2.

Ούτε μετά τα δύο γκολ άλλαξε ουσιαστικά η εικόνα. Ο Παναιτωλικός παρέμεινε χαμηλά στο γήπεδο, χωρίς να βρει τρόπο να πλησιάσει με αξιώσεις την περιοχή του Παβλένκα, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έλεγξε απόλυτα το πρώτο 45λεπτο.

Οι 11-2 τελικές αποτύπωσαν τη διαφορά των δύο ομάδων σε ένα ημίχρονο όπου ο «Δικέφαλος» είχε δύο γκολ, κι άλλες ευκαιρίες και, κυρίως, δεν αισθάνθηκε την παραμικρή απειλή αμυντικά.

Ο Παναιτωλικός μείωσε, αλλά ο ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκε

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Γιάννη Αναστασίου να προχωρά σε δύο αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Μανρίκε και Εστέμπαν αντί των Αποστολόπουλου και Κόγιτς. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ έχασε τον Τάχα Άλι. Ο Σουηδός με ρίζες από τη Σομαλία είχε ενοχλήσεις στην ωμοπλάτη από το πρώτο μέρος, επιχείρησε να συνεχίσει, όμως μετά από νέο πέσιμο δεν μπόρεσε να παραμείνει στο γήπεδο και αντικαταστάθηκε από τον Σορετίρε. Η πρώτη διάγνωση έκανε λόγο για εξάρθρωση της ωμοπλάτης, όπως είχε συμβεί και μετά το παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου.

Ο Παναιτωλικός μπήκε ξανά στο ματς στο 51'. Ο Εστέμπαν, ουσιαστικά στην πρώτη επαφή του με την μπάλα μετά την είσοδό του, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ και νίκησε τον Παβλένκα για το 1-2.

Μετά τη μείωση του σκορ ο «Δικέφαλος» έδωσε περισσότερα μέτρα στους γηπεδούχους και δεν είχε την κυριαρχία του πρώτου 45λεπτου. Παρ' όλα αυτά, ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να μετατρέψει την κατοχή και το ανέβασμά του στο γήπεδο σε ουσιαστική απειλή για την εστία των «ασπρόμαυρων».

Μετά τις δύο εξαρθρώσεις ο Σορετίρε έβαλε την τελεία

Στο 70' ήρθε ένα ακόμη πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι. Ο Παβλένκα τραυματίστηκε και αυτός στην ωμοπλάτη και αποχώρησε με φορείο, μέσα στο χειροκρότημα των φίλων του Παναιτωλικού, με τον Αντώνη Τσιφτσή να περνά στη θέση του.

Το παιχνίδι παρέμενε ανοικτό μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά στο 90+8' ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που το τελείωσε. Οι «ασπρόμαυροι» έφυγαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, κυκλοφόρησαν ιδανικά την μπάλα και ο Ούγκρεσιτς βρήκε τον Σορετίρε, ο οποίος από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

MVP: Ματσάρα μπροστά και πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ που βρήκε και πάλι δίχτυα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πολύ καλή απόδοση για το δίδυμο Ζίβκοβιτς και Κένι στη δεξιά πλευρά του «Δικεφάλου».

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Αποστολόπουλος πέρασε ένα πολύ δύσκολο 45λεπτο με Ζίβκοβιτς και Κένι να ανεβαίνουν ακατάπαυστα στη δεξιά πλευρά.

Η ΓΚΑΦΑ: Το λάθος που κάνουν οι «ασπρόμαυροι» και δίνουν μόνοι τους το κόρνερ από το οποίο προήλθε το γκολ του Παναιτωλικού.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στη φάση του 0-1 o Κατοίκος ξέχασε ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα στο μαρκάρισμα παίκτη του Παναιτωλικού πάνω στον Γιάκιτς. Στο 60’ ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι, που δεν υπήρχε, σε πτώση του Μπάντζι. Σωστά σταματάει το παιχνίδι στη φάση που τραυματίστηκε σοβαρά ο Παβλένκα με την μπάλα ούτως ή άλλως να έχει καταλήξει άουτ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο με ένα τρίποντο που στηρίχθηκε πρωτίστως στην εξαιρετική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Για 45 λεπτά η ομάδα του Λίσι κυριάρχησε, πέτυχε δύο γκολ, δημιούργησε ευκαιρίες και δεν επέτρεψε στον Παναιτωλικό να την απειλήσει. Το γρήγορο 1-2 του Εστέμπαν άλλαξε τις ισορροπίες στο δεύτερο μέρος και ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε αρκετά και επέλεξε περισσότερο να διαχειριστεί το προβάδισμά του παρά να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Έδωσε μέτρα, χωρίς όμως να χάσει τον έλεγχο σε τέτοιο βαθμό ώστε να κινδυνεύσει πραγματικά με την ισοφάριση.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος (46’ Μανρίκε), Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Εράκοβιτς, Κόγιτς (46΄ Εστεμπάν), Νακάμπα (86’ Μεχία), Τζενεπό (64’ Σούμα), Μπάντζι, Οπόκου (64’ Άλεξίτς)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα (73’ Τσιφτσής), Κένι, Ελουστόντο (73’ Μπαταούλας), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης (86’ Σανταμαρία), Πέλκας (73’ Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς, Άλι (48’ Σορετίρε), Εντιαγέ.