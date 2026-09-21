Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα υπέστησαν εξάρθρημα ώμου και θα κάνουν μαγνητική, ενώ εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Αρίτζ Ελουστόντο μετά το χτύπημα στα πλευρά.

Νεότερη και πιο ξεκάθαρη εικόνα υπάρχει στον ΠΑΟΚ για τους τρεις τραυματισμούς που προέκυψαν στη νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα υπέστησαν εξάρθρημα ώμου, ενώ ο Αρίτζ Ελουστόντο δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά. Οι τραυματισμοί των δύο πρώτων προέκυψαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Στον Άλι και τον Παβλένκα έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια και τις επόμενες ημέρες αμφότεροι θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης των δύο τραυματισμών και θα υπάρξει πιο ασφαλής εικόνα για το διάστημα της απουσίας τους.

Ειδικά για τον Τάχα Άλι, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ξανά ανάλογο πρόβλημα στον ώμο, υπάρχει ήδη επικοινωνία προκειμένου να μην ενσωματωθεί στην Εθνική Σουηδίας στη διάρκεια της διακοπής και να παραμείνει για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Πιο καθησυχαστική είναι σε πρώτη φάση η εικόνα για τον Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά στη φάση όπου τραυματίστηκε και ο Παβλένκα και αναγκάστηκε επίσης να αποχωρήσει.

Η κατάστασή του δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ανησυχητική, ωστόσο και ο Ελουστόντο θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας κάκωσης.

Έτσι, μετά το σημαντικό «διπλό» στο Αγρίνιο, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κυρίως των Άλι και Παβλένκα, που θα καθορίσουν και το επόμενο βήμα στην αντιμετώπιση των δύο εξαρθρωμάτων.