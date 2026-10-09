Με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ακαδημαϊκών ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το διεθνές συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για την επόμενη ημέρα.

Ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή (9/10), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι εργασίες του τριήμερου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», μιας ξεχωριστής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του συλλόγου. Το συνέδριο, που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (11/10), περιλαμβάνει 11 συνεδρίες και περισσότερους από 60 ακαδημαϊκούς, ιστορικούς και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντικείμενο τη σχέση του ποδοσφαίρου με την κοινωνία, την ιστορία, την προσφυγιά και τη συλλογική ταυτότητα.

Στην έναρξη των εργασιών ξεχώρισε το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συνέδεσε τη συμπλήρωση των 100 χρόνων με την ευθύνη για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές, στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στην ανάγκη ενότητας όλων των μελών της ασπρόμαυρης οικογένειας. «Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν Σύλλογο ακόμη πιο ισχυρό, έναν Σύλλογο με τις δικές του υποδομές και το δικό του νέο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας παράλληλα ως προτεραιότητες τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ισχυρής ακαδημίας και την παρουσία του ΠΑΟΚ στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της κοινής προσπάθειας για την υλοποίηση των σχεδίων του συλλόγου. «Είμαι πεπεισμένος ότι η υλοποίηση των σχεδίων που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνέργεια και την ενότητα όλων των μελών της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ», υπογράμμισε, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για τη δεύτερη εκατονταετία: «Τα πρώτα 100 χρόνια έδειξαν ποιοι είμαστε, τα επόμενα θα δείξουν σε ποια ύψη είμαστε ικανοί να φτάσουμε και εμείς οπωσδήποτε θα τα κατακτήσουμε». Όπως πρόσθεσε, «ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν».

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε ακόμη στις προσφυγικές ρίζες του συλλόγου, στους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και δημιούργησαν τον ΠΑΟΚ, μεταφέροντας στις επόμενες γενιές τις αξίες και τα ιδανικά τους. Ευχαρίστησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη συμβολή τους στη διοργάνωση, όπως και τους Έλληνες και ξένους επιστήμονες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. «Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και η επιστημονική κοινότητα αποτελεί πλέον νέο μέλος της οικογένειάς μας και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό», σημείωσε.

Ισχυρή παρουσία της οικογένειας του ΠΑΟΚ και ξεχωριστή κίνηση από τον Παναθηναϊκό

Στην εναρκτήρια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» σύσσωμη η διοίκηση του ΠΑΟΚ, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Γιάννης Μιχαηλίδης, ο Αλέσιο Λίσι από την πρώτη ομάδα, οι Αντρέ Βιεϊρίνια και Λέο Μάτος, βετεράνοι ποδοσφαιριστές, παιδιά των ακαδημιών και εκπρόσωποι του ΑΣ ΠΑΟΚ. Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων πρυτάνεις του ΑΠΘ.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Τάκη Φύσσα, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με εντολή του Γιάννη Αλαφούζου, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ήταν η μοναδική άλλη ποδοσφαιρική ομάδα που έστειλε εκπρόσωπο για να τιμήσει το συνέδριο και την εκατονταετηρίδα του ΠΑΟΚ, σε μια κίνηση με τον δικό της συμβολισμό.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Γιώργος Μαυρίδης, γνωστός για τα ασπρόμαυρα αισθήματά του, ανοίγοντας ένα τριήμερο στο οποίο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης. Οι προσφυγικές καταβολές, η ιστορία της Θεσσαλονίκης, η οπαδική κουλτούρα, η μετανάστευση, η συλλογική μνήμη και οι κοινωνικές μεταβολές ενός ολόκληρου αιώνα αποτελούν βασικές θεματικές των συνεδριών. Για πρώτη φορά, στην επέτειο των 100 χρόνων του, ο σύλλογος επιχειρεί μια τόσο εκτεταμένη επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας και της κοινωνικής του διαδρομής.