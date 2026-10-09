Με την επιστροφή των διεθνών και τις σταδιακές επανεντάξεις, ο Αλέσιο Λίσι είχε για πρώτη φορά μετά τη διακοπή όλους τους διαθέσιμους παίκτες στη Νέα Μεσημβρία.

Μετά από εβδομάδες λειψανδρίας, το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία γέμισε ξανά. Η επιστροφή των διεθνών, σε συνδυασμό με την επανένταξη των παικτών που αντιμετώπιζαν προβλήματα, δίνει στον Αλέσιο Λίσι τη δυνατότητα να δουλέψει με γεμάτο οπλοστάσιο, μία ημέρα μετά το ρεπό που παραχώρησε στην ομάδα.

Τα δεδομένα του ιατρικού δελτίου

Ο Ιταλός τεχνικός έχει πλέον για πρώτη φορά φέτος τόσες πολλές εναλλακτικές λύσεις στη διάθεσή του. Στο ενημερωτικό της ΠΑΕ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αναφέρεται ως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τον Βούλγαρο μεσοεπιθετικό, στο ιατρικό δελτίο παραμένουν οι Μεϊτέ, Σαρρής και Τσάλοφ, καθώς και οι Αλί και Παβλένκα που υποβλήθηκαν σε επέμβαση.

Επιστροφές και ετοιμότητα για Καλαμάτα

Η σημερινή ήταν η πρώτη προπόνηση στην οποία ο Λίσι είχε συγκεντρωμένους όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Κατά τη διάρκεια της διακοπής είδε τους Λουσέ, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη, Κόστα και Ελουστόντο να επιστρέφουν σταδιακά, ενώ και οι διεθνείς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους χωρίς απρόοπτα.

Αν συνυπολογίσει κανείς ότι ο Εντιαγιέ παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό το διάστημα και ο Μπάνζα επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή, ο ΠΑΟΚ βαδίζει προς την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων πιο πλήρης από ποτέ στη φετινή σεζόν.

Πλέον, το ζητούμενο για τον προπονητή του Δικεφάλου είναι να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές ενόψει του αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα, ώστε η ομάδα να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στον νέο κύκλο παιχνιδιών που ανοίγει.